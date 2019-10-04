Платежная система «Мир» и Банк «Приморье» представляют акцию «Кэшбэк кэшбэков»

Платежная система «Мир» запускает масштабную федеральную кампанию «Кэшбэк кэшбэков», в рамках которой держатели карт «Мир» по всей России смогут получить
Данное предложение действует только в специализированных магазинах, относящихся к одной из трех категорий: бытовая техника и электроника, косметика, товары для детей. Максимальный лимит начисления кэшбэка в месяц — 1 000 рублей на 1 карту «Мир», а если у держателя несколько карт «Мир», то можно получить возврат 10% потраченных средств на каждую. Акция продлится в течение трех месяцев, вплоть до Нового года.
Как отметил Максим Лазырин, коммерческий директор платежной системы «Мир», особенность нового предложения платежной системы «Мир» в том, что «Кэшбэк кэшбэков» суммируется не только с бонусами от банков, скидками магазинов, но и другими действующими предложениями платежной системы «Мир». Благодаря этому держатели национальных платежных карт смогут получить максимум выгоды.
Чтобы получать «Кэшбэк кэшбэков»:
- зарегистрируйте свою карту «Мир» на сайте privetmir.ru;
- убедитесь, что ежемесячный оборот по вашей карте составляет не менее 10 000 рублей (отслеживать свои траты можно в Личном кабинете);
- совершайте покупки в специализированных магазинах детских товаров, косметики и бытовой техники и получайте кэшбэк 10%.
Например, если клиент потратит 10 000 рублей в магазине косметики, то по итогам месяца в рамках данной акции ему вернется cashback в сумме 1 000 рублей. Потратив 5 000 рублей в продуктовом магазине и 5 000 — в косметическом, клиент по итогам месяца получит cashback в 500 рублей. НПС «Мир» обращает внимание, что cashback начисляется именно за покупки в специализированных магазинах. Товары указанных категорий, приобретенные в гипермаркетах, в акции не участвуют. Подробные правила можно посмотреть по ссылке.
В Банке «Приморье» оформить карту «Мир Maestro» может любой клиент. Дополнительно к карте можно выбрать удобный пакет лояльности с
Дополнительную информацию можно уточнить в
Справка
Платёжная система «Мир» — российская национальная платёжная система. Её участниками являются 308 банков, практически все они уже осуществляют прием и обслуживание карт «Мир» в сети своих устройств. Более 160 банков занимаются выпуском карт «Мир». Выпущено уже 65,4 млн карт. Карты принимаются за рубежом, в том числе за счет
Официальный сайт ПС «Мир» www.mironline.ru
Официальный сайт
Акция действует с
* Кэшбэк (от англ. cashback — возврат наличных денег) — денежное поощрение в виде возврата части средств, затраченных покупателем на приобретение товаров (работ, услуг)