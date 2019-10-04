Платежная система «Мир» и Банк «Приморье» представляют акцию «Кэшбэк кэшбэков»

Платежная система «Мир» запускает масштабную федеральную кампанию «Кэшбэк кэшбэков», в рамках которой держатели карт «Мир» по всей России смогут получить cash-back в размере 10%. Предложение действует и для пользователей карт «Мир» Банка «Приморье».

Данное предложение действует только в специализированных магазинах, относящихся к одной из трех категорий: бытовая техника и электроника, косметика, товары для детей. Максимальный лимит начисления кэшбэка в месяц — 1 000 рублей на 1 карту «Мир», а если у держателя несколько карт «Мир», то можно получить возврат 10% потраченных средств на каждую. Акция продлится в течение трех месяцев, вплоть до Нового года.

Как отметил Максим Лазырин, коммерческий директор платежной системы «Мир», особенность нового предложения платежной системы «Мир» в том, что «Кэшбэк кэшбэков» суммируется не только с бонусами от банков, скидками магазинов, но и другими действующими предложениями платежной системы «Мир». Благодаря этому держатели национальных платежных карт смогут получить максимум выгоды.

Чтобы получать «Кэшбэк кэшбэков»:

зарегистрируйте свою карту «Мир» на сайте privetmir.ru;

убедитесь, что ежемесячный оборот по вашей карте составляет не менее 10 000 рублей (отслеживать свои траты можно в Личном кабинете);

совершайте покупки в специализированных магазинах детских товаров, косметики и бытовой техники и получайте кэшбэк 10%.

Например, если клиент потратит 10 000 рублей в магазине косметики, то по итогам месяца в рамках данной акции ему вернется cashback в сумме 1 000 рублей. Потратив 5 000 рублей в продуктовом магазине и 5 000 — в косметическом, клиент по итогам месяца получит cashback в 500 рублей. НПС «Мир» обращает внимание, что cashback начисляется именно за покупки в специализированных магазинах. Товары указанных категорий, приобретенные в гипермаркетах, в акции не участвуют. Подробные правила можно посмотреть по ссылке.

В Банке «Приморье» оформить карту «Мир Maestro» может любой клиент. Дополнительно к карте можно выбрать удобный пакет лояльности с cash-back на необходимые категории товаров и услуг, например, путешествия, обслуживание автомобиля, покупка продуктов, развлечения и др. Подробнее о картах можно узнать на сайте Банка.

Дополнительную информацию можно уточнить в Контакт-центре Банка «Приморье»: 8-800-200-20-86 (звонок бесплатный), +7(423)2400–300

Справка

Платёжная система «Мир» — российская национальная платёжная система. Её участниками являются 308 банков, практически все они уже осуществляют прием и обслуживание карт «Мир» в сети своих устройств. Более 160 банков занимаются выпуском карт «Мир». Выпущено уже 65,4 млн карт. Карты принимаются за рубежом, в том числе за счет ко-бейджинговых программ с международными платежными системами; выпускаются карты «Мир»-Maestro, «Мир»-UnionPay и «Мир»-JCB.

Официальный сайт ПС «Мир» www.mironline.ru

Официальный сайт АО «НСПК» www.nspk.ru

Акция действует с 01.10.2019 по 31.12.2019 . Кэшбэк* в размере 10% за оплату товаров в Организациях торговли, соответствующих критериям, установленным правилами проведения Акции, начисляется после совершения операций оплаты товаров и/или услуг в любых Организациях торговли по карте «Мир», на общую сумму от 10 000 (десять тысяч) рублей ежемесячно, в период с 01.10.2019 по 31.12.2019 . Общий размер Кэшбэка начисленного по одной карте платежной системы «Мир», с использованием которой были оплачены товары и услуги по Акции, не может превышать 1000 (одну тысячу) рублей 00 копеек в месяц. Организатор Акции — АО «НСПК» , ОГРН: 1147746831352, адрес: 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д.11. Для получения Кэшбэка Клиенту необходимо зарегистрировать карту «Мир» в Программе лояльности для Держателей карт «Мир». Сведения об организаторе Акции, правилах проведения Акции, размере кэшбэка, начисляемого Клиенту и правила Программы лояльности для Держателей карт «Мир» доступны на сайте privetmir.ru. Информация об Акции, а также товарах (работах, услугах), предоставляется Организатором Акции.

* Кэшбэк (от англ. cashback — возврат наличных денег) — денежное поощрение в виде возврата части средств, затраченных покупателем на приобретение товаров (работ, услуг)