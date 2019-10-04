БайкалИнвестБанк внедрил передовую ИТ-технологию повышения эффективности кредитного процесса

АО "БайкалИнвестБанк" внедрил передовую ИТ-технологию, позволяющую значительно повысить операционную эффективность процессов кредитного фронт-офиса за счет применения программных роботов. Их использование позволило сократить время одного из ключевых этапов проверки потенциального заемщика с нескольких часов до нескольких минут.

Несколько программных роботов, работающих параллельно под управлением единого центра, собирают информацию о потенциальном заемщике, его работодателе, поручителе и предмете залога с 33 внешних веб-сервисов, анализируют полученную информацию и формируют отчет.

Роботизация процессов оценки кредитоспособности заемщиков позволила значительно ускорить процесс выдачи кредитов, снизить операционные расходы и одновременно с этим уменьшить риски невозврата. Что очень ценно как для бизнеса банка, так и для клиента.



Избавляя банковских специалистов от рутинных операций, программный робот позволяет людям сконцентрироваться на главном – на принятии решений.