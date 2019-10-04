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Дальневосточный банк внедрил push-уведомления

4 октября 2019

Постоянно повышая качество сервиса и доступность банковских услуг, Дальневосточный банк внедрил новый способ получения информации об операциях по картам, а также финансовых услугах, сервисах, акциях и специальных предложениях.

Push-уведомления (электронный отчет) являются альтернативой привычным СМС -сообщениям для клиентов, подключивших «Мобильный офис» от Дальневосточного банка. Для получения Push-уведомлений мобильное устройство должно быть подключено к сети Интернет. В случае отсутствия подключения в момент осуществления операции, клиент будет проинформирован об осуществленной транзакции с помощью СМС.


/ СИА /
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