Кэшбэк кэшбэков - акция от Солид Банка и платежной системы «Мир»

Платежная система «Мир» запускает кэшбэк 10% в любых магазинах косметики, бытовой техники и электроники, товаров для детей.

1 октября Солид Банк и платежная система «Мир» запустили масштабную федеральную кампанию «Кэшбэк кэшбэков», в рамках которой держатели карт «Мир» Солид Банка по всей России смогут получить кэшбэк в размере 10%. Предложение будет действовать только в специализированных магазинах, относящихся к одной из трех категорий: бытовая техника и электроника, косметика, товары для детей. Максимальный лимит начисления кэшбэка в месяц – 1 000 рублей на 1 карту «Мир», если у держателя несколько карт «Мир» - можно получить возврат 10% потраченных средств на каждую. Кампания будет продолжаться 3 месяца, вплоть до Нового года!

Особенность нового предложения платежной системы «Мир» – в том, что «Кэшбэк кэшбэков» суммируется не только с бонусами от банков, скидками магазинов, но и другими действующими предложениями платежной системы «Мир», благодаря чему держатели национальных платежных карт смогут получить максимум выгоды.

Что нужно сделать, чтобы получать «Кэшбэк кэшбэков»:

• зарегистрируйте свою карту «Мир» на сайте privetmir.ru;

• убедитесь, что ежемесячный оборот по вашей карте составляет не менее 10 000 рублей – отслеживать свои траты можно в Личном кабинете;

• совершайте покупки в специализированных магазинах детских товаров, косметики и бытовой техники и получайте кэшбэк 10%.

То есть, например, вы можете потратить 10 000 рублей в магазине косметики и получить по итогам месяца 1 000 рублей кэшбэком, если же вы потратите 5 000 рублей в продуктовом магазине и 5 000 – в косметическом, то по итогам месяца вам вернется 500 рублей. Обращаем внимание, что кэшбэк начисляется именно за покупки в специализированных магазинах. Товары указанных категорий, приобретенные в гипермаркетах, в акции не участвуют. Подробные правила можно посмотреть по ссылке.