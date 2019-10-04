Вышел октябрьский номер Газеты Дело

Газета Дело в октябрьском выпуске осветила множество интересных тем: от банкротства ИП до развития IT на Байкале. Мы написали о том, как развивается проект «Южное побережье Байкала», составили ТОП-10 самых дешевых новостроек Иркутска и побеседовали с победителями выставки «Свой дом EXPO». А главной героиней октябрьского выпуска стала современная королева бензоколонок – Вероника Шородок. Приятного чтения!
Топливный кризис прошлого года изменил ландшафт рынка: устояли не все. Как «Байкальской Региональной Компании» удается противостоять федеральным гигантам и наращивать сеть? Чем плох монополизм? Что важнее потребителю – цена или сервис? Об этом Газете Дело рассказала директор компании Вероника Шородок.
Поток «диких туристов» на Байкал создает мощную антропогенную нагрузку на природу, при минимальном вкладе в экономику региона и благосостояние жителей. Исправить эту ситуацию поможет проект «Южное побережье Байкала», разработанный по инициативе Байкальского банка ПАО Сбербанк совместно с Правительством Иркутской области. Проект был представлен Сбербанком на 25-м Международном форуме-выставке по туризму «Отдых Leisure 2019», проходившем в Московском Экспоцентре с 10 по 12 сентября. Как увеличить турпоток на Байкал в два раза, почему важно заниматься маркетингом собственной территории, и зачем бизнесу подключаться к проекту, рассказала Наталья Волощенко, директор Управления продаж крупному и среднему бизнесу Байкальского банка Сбербанка.
Стратегия развития туризма «Южное побережье Байкала», над которой Сбербанк работал в течение года, утверждена. Всего за три недели после её утверждения банк получил около 20 заявок инвесторов общим бюджетом в 8 млрд рублей. Илья Круговых, коммерческий директор ГК «Актив», один из инвесторов проекта, рассказал Газете Дело, как компания пришла к решению построить гостиницы в Листвянке и Иркутске, на какого целевого туриста они рассчитаны, и как на это повлиял проект Сбербанка.
Есть ли у Иркутска шансы повторить путь Ульяновска и стать IT-центром России? Почему качеством жизни в городе можно удержать разработчиков, но не дизайнеров? Можно ли фрилансить на Москву из Иркутска или это миф? Эти и другие вопросы обсуждали на панельной дискуссии «IT и Байкал – пути развития», прошедшей в рамках Байкал Диджитал Дэйз-2019.
Главным вопросом панельной дискуссии на «Байкал диджитал дейз 2019» стал вопрос о том, как развивать IT-отрасль на Байкале. Что нужно, чтобы создать в регионе IT-стартап и вывести его из «песочницы»? Почему людей надо не учить и направлять, а вовлекать? Как привести в движение профессиональное сообщество города? Об этом Газета Дело побеседовала с одним из организаторов конференции, Антоном Паймышевым, директором IT-компании ADICT.
ЖК «Гранд-Парк», строящийся в границах улиц Захарова, Сеченова, Мухиной и Бородина, привлекает внимание. Это неудивительно: новые 17-этажные дома красивы, гармоничны и находятся в удачном месте. Там, где раньше стояли унылые старые домики барачного типа, появился современный микрорайон с развитой инфраструктурой. Об особенностях ЖК «Гранд-Парк» и о том, что позволяет строить его с высоким качеством и опережением сроков, Газете Дело рассказала заместитель директора ООО «Максстрой» Светлана Валеева.
Строить многоквартирные дома можно в сжатые сроки, с заводским качеством и круглый год. Все это позволяет технология сборного железобетона. Чем хороша 120-я серия и почему она может оказаться особенно интересной сегодня, при переходе жилищной отрасли на проектное финансирование и эксроу-счета? На вопросы Газеты Дело ответил директор завода железобетонных изделий компании «Сибавиастрой» Сергей Эйсбруннер.
Портал о недвижимости REALTY.IRK.RU подготовил ТОП-10 самых дешевых новостроек Иркутска и Иркутского района. Новостройки отранжированы по минимальной стоимости квартиры в жилом комплексе. Все участвующие в рэнкинге квартиры вписались в бюджет до 1,75 млн руб. В большинстве случаев это квартиры-студии площадью до 30 кв. м. Верхние строчки ТОПа дешевых квартир, ожидаемо, заняли жилые комплексы, расположенные в ближайшем пригороде, а также в Ленинском районе Иркутска, однако пока можно купить квартиру в пределах от 1,4 до 1,7 млн руб. в Куйбышевском и Свердловском районах.
Арбитражный управляющий Игорь Льгов сравнивает процесс банкротства с марафоном – теоретически, его может пробежать любой, но без подготовки и тренера велик шанс сойти с дистанции. Мы побеседовали о том, как понять, стоит ли индивидуальным предпринимателям выходить на эту процедуру, и к какому «тренеру» обращаться.
Льготный лизинг для предпринимателей появился в стране сравнительно недавно. Однако спрос на обновление оборудования и техники на льготных условиях набирает обороты: местный бизнес успел подать уже 24 заявки. Сделать процесс более простым и комфортным обещает Иркутский областной гарантийный фонд – его специалисты помогут оформить заявки и правильно подготовить документы. Фонд готов также предоставить и свое поручительство по этим сделкам. Как и на каких условиях, Газете Дело рассказала Диляра Окладникова, директор Иркутского областного гарантийного фонда.
«Мы хотели сделать атмосферное мероприятие, и нам это удалось», – говорят организаторы первой выставки загородной архитектуры и дизайна «Свой дом EXPO». Более 1300 иркутян побывали в поселке «Патроны Парк» 14-15 сентября, чтобы «попробовать загородную жизнь на вкус», познакомиться с проектами дизайнеров и архитекторов и отдать свой голос за «дом будущего».
14-15 сентября в загородном поселке "Патроны Парк" прошла выставка архитектуры и дизайна «Свой дом EXPO». Работа дизайнера Елены Валовой "Интерьер с характером" стала лучшей по итогам зрительского голосования. Мы попросили победительницу рассказать о проекте, который был представлен на выставке, и поделиться планами на будущее.
Архитектор Анна Ушарова стала лучшей по итогам зрительского голосования на недавно прошедшей выставке «Свой дом EXPO» и была удостоена титула «трендсеттера». Мы попросили победительницу рассказать о проекте, который был представлен на выставке, поделиться секретами успеха и планами на будущее.
Одна из картин выдающегося сибирского художника Аркадия Вычугжанина «Портрет сына» украсит собой коллекцию живописи музея истории города Иркутска. Такой подарок сделала музею Иркутская нефтяная компания. Торжественная церемония вручения картины состоялась в центральном зале музея.
Иркутская нефтяная компания 5 сентября отметила 50-летие со дня открытия Ярактинского газоконденсатного месторождения (ЯНГКМ). В вахтовом жилом комплексе Яракты состоялось торжественное открытие памятной стелы с именами первооткрывателей месторождения.
Иркутская группа компаний «Слата» не планирует снижать темпы роста сети, но намерена изменить видение формата. В конце 2019 года уже известный формат супермаркетов «Слата» компания готова представить в обновленной концепции, удобный магазин типа proximity, но пока всех деталей компания не раскрывает. Об этом в интервью Retail.ru рассказал Ярослав Шиллер, исполнительный директор сетей «Слата». Портал SIA.RU записал десять наиболее важных цитат.