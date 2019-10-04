Вышел октябрьский номер Газеты Дело

Газета Дело в октябрьском выпуске осветила множество интересных тем: от банкротства ИП до развития IT на Байкале. Мы написали о том, как развивается проект «Южное побережье Байкала», составили ТОП-10 самых дешевых новостроек Иркутска и побеседовали с победителями выставки «Свой дом EXPO». А главной героиней октябрьского выпуска стала современная королева бензоколонок – Вероника Шородок. Приятного чтения!

Топливный кризис прошлого года изменил ландшафт рынка: устояли не все. Как «Байкальской Региональной Компании» удается противостоять федеральным гигантам и наращивать сеть? Чем плох монополизм? Что важнее потребителю – цена или сервис? Об этом Газете Дело рассказала директор компании Вероника Шородок.