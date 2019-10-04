En+ и МГУ изучат влияние микропластика на экосистему Байкала

Компания En+ Group совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова завершила научную экспедицию на Байкал. Ученые из московских и сибирских научных институтов, и университетов провели обширное исследование прибрежной экосистемы озера и собрали обширный материал для анализа в области приоритетных экологических проблем озера Байкал.

Компания En+ Group совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова завершила научную экспедицию, по оценке состояния прибрежной экосистемы Байкала. В исследованиях, которые продолжались около двух месяцев, приняли участие специалисты из МГУ, Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН, Сибирского федерального университета (Красноярск) и Иркутского государственного университета.

Экспедиция проводилась в рамках комплексной программы En+ Group по защите озера Байкал и заповедных территорий России от неблагоприятных экологических воздействий, реализуемой с 2011 года.

Основной целью исследователей являлся сбор и накопление первичного материала для дальнейшего лабораторного и статистического анализа, позволяющих оценить экологическое состояние прибрежной зоны как наиболее уязвимого элемента общей экосистемы озера. В ходе экспедиции проводились мультидисциплинарные исследования, объединяющие знания и опыт биологов, химиков, математиков и географов.

Члены экспедиции проводили сбор материала и вели наблюдения на восточном и западном побережьях Байкала, в районе следующих населенных пунктов: Максимиха, Гремячинск, Посольское, Бабушкин, Танхой, Выдрино, Байкальск, Слюдянка, Култук, Листвянка, Большое Голоустное, Ольхонские Ворота (пристань Ольхон), Хужир, а также по периметру дельты Селенги.

Ученые отобрали пробы воды на содержание тяжелых металлов, токсинов и биогенных элементов в водах озера. В рамках экспедиции были локализованы очаги различных типов загрязнений. Например, рядом с дельтой Селенги отмечено значительное содержание поверхностно-активных веществ (ПАВ) и биогенных веществ, многократно превышающие допустимые концентрации.

Исследователи продолжили изучение причин увеличения интенсивности цветения нитчатых водорослей, что является индикатором изменения общего уровня загрязнения озера, в первую очередь, - биогенными веществами. Кроме того, оценивалось состояние популяции эндемичной губки Lubomirskia baicalensis как главного «фильтра» озера, учитывая поразившую ее болезнь – некроз.

В ходе экспедиции использовались современные научно-исследовательские методы - например, специализированные сети, с помощью которых собирался микропластик в толще воды. Кроме того, ученые отработали методики взятия проб микропластика. Для оценки состояния популяции губок, и в целом донных биотопов, были использованы подводные съемки, проводимые дистанционно управляемыми аппаратами.

Исследования микропластика такого территориального охвата проводились на Байкале впервые. Ранее считалось, что данная проблема не является для озера актуальной (в отличие от многих других крупных водоемов). Однако, уже первые выводы экспедиции показали, что концентрация микропластика в озере уже значительна и сравнима с его содержанием в других регионах планеты. Можно сказать, что скорость загрязнения Байкала пластиком высока, что несомненно является угрозой для экосистемы озера.

После завершения полевого этапа исследований ученые займутся лабораторным анализом собранных материалов и статистической обработкой полученных данных. Ожидается, что подробный отчет будет готов к декабрю. Выводы ученых могут лечь в основу обсуждения за «круглым столом» с участием деловых кругов, органов власти и неправительственных организаций комплексного плана совместных мероприятий, направленных на снижение антропогенной нагрузки на Байкал и сохранение экосистем озера.

Михаил Колобов, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, руководитель экспедиции:

- Полученные нами результаты позволят с большей ясностью взглянуть на ситуацию на Байкале, определить основные угрозы и источники поступления загрязнения. В перспективе, это позволит выработать механизмы контроля и регуляции хозяйственной деятельности человека на озере. Экономическое развитие прибайкальских территорий неизбежно и необходимо. На них проживает множество людей, функционирует большое количество предприятий. В связи с этим необходимо найти варианты развития, которые позволят максимально защитить хрупкую экосистему Байкала.

Владимир Кирюхин, генеральный директор En+ Group:

- Для En+ Group Байкал играет особую роль, и потому его защита – ключевой элемент нашей стратегии по устойчивому развитию и операционной деятельности. В этом году мы существенно расширили масштаб научных исследований озера. Кроме расширенной научной экспедиции, мы запустили проект ENvision – цифровое прогнозирование притоков озера. Байкал – уникальное творение природы, и нам обязательно нужно лучше изучить его, чтобы сохранить для будущих поколений.

Об En+ Group

En+ Group – ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Основные активы группы расположены в Восточной Сибири. Ежегодно компания направляет на реализацию социальной политики в регионах своего присутствия около 800 млн рублей. Одно из основных направлений социальной политики группы – забота об окружающей среде. С 2011 года компания реализует комплексную программу по защите озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий. В нее входят экологические, социальные, научные, образовательные, просветительские и культурные проекты – в т.ч., экологическая акция «360», «Экологический автобус», «Байкальский калейдоскоп», реализуемые в партнерстве с ведущими некоммерческими обществами и ассоциациями Иркутской области.