Иркутянам для счастья нужно всего 158 тысяч рублей в месяц

Москвичи будут счастливы, получая более 210 000 рублей в месяц, а иркутяне — 158 000 рублей. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob узнал у россиян, какая сумма сделает их счастливыми. В социологических опросах приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Среднестатистическому россиянину нужно 161 000 руб. в месяц, чтобы быть счастливым. Мужчинам для счастья нужно почти на треть больше денег, чем женщинам: 181 000 и 138 000 руб. соответственно. Сравнительно скромное счастье у молодежи: респондентам до 24 лет достаточно 118 000 руб. в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми. Запросы растут с увеличением уровня фактического дохода: россиянам с зарплатой до 30 000 руб. для счастья нужно 117 000 руб. в месяц, гражданам с зарплатой более 80 000 руб. необходимо в среднем 238 000 руб., чтобы ощущать себя счастливыми.

По данным Superjob, среди жителей крупнейших городов страны выше всего стоимость счастья у москвичей — 212 000 руб. в месяц. На втором месте Владивосток (205 000 руб.), на третьем — Ростов-на-Дону (200 000 руб.).

Иркутянам для счастья, согласно исследованию Superjob, нужно всего 158 тысяч рублей.

Меньше всего же денег для счастья нужно жителям Кирова (120000 руб.) и Оренбурга (115000 руб.).