Погрузка на ВСЖД за девять месяцев 2019 года увеличилась на 0,5%

Погрузка за январь-сентябрь 2019 года достигла 47,4 млн тонн, что на 0,5% ниже прошлогоднего показателя.

Всего за девять месяцев Восточно-Сибирской железной дорогой погружено:

- каменного угля – 21 млн тонн (-2,1% к январю-сентябрю 2018 года);

- лесных грузов – 6,5 млн тонн (-12,8%);

- нефти и нефтепродуктов – 6,2 млн тонн (+2,4%);

- руды железной – 4,4 млн тонн (+14,8%);

- строительных грузов – 1,4 млн тонн (+18,2%);

- промышленного сырья – 1,3 млн тонн (+12,2%).

- химикатов – 422 тыс тонн (-19,5%);

- цемента – 420,5 тыс тонн (+16,1%);

- лома черных металлов – 418 тыс тонн (+11,5%);

- химических и минеральных удобрений – 175,5 тыс тонн (-1,3%);

- зерна – 38 тыс тонн (+62,9%).

Грузооборот с начала 2019 года составил 158 млрд тарифных тонно-км (+1,6%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 199 млрд тонно-км (+1,2%).

В сентябре 2019 года на Восточно-Сибирской железной дороге погружено 4,9 млн тонн. Этот показатель на 4,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот в сентябре 2019 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,6% и составил 16,6 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 1,2% и составил 20,9 млрд тонно-км.