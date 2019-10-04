Телеведущая Яна Чурикова присоединилась к Всероссийской акции «Сохраним лес», которая прошла в Иркутской области

В Иркутской области 4 октября прошел очередной этап Всероссийской акции «Сохраним лес». К ней присоединилась известная телеведущая Яна Чурикова. Вместе с активистами Российского движения школьников и членами Ангарского филиала школьного лесничества региона в Иркутском районе было высажено более 300 саженцев сосны.

Яна Чурикова отметила важность подобных мероприятий и приобщения к ним молодежи.

- Сегодня здесь такие ребята, которым не все равно, которые хотят внести свой вклад в сохранение лесов. Нужно быть ближе к природе, а не выкладывать свои нездоровые переживания в социальных сетях о том, что лес горит. Мы настроены иначе: если ты не можешь поддержать свои слова делом, то грош тебе цена. Поэтому мы сами готовы делать и всех к этому призываем. Акция «Сохраним лес» нашла в наших сердцах отклик, и сегодня мы здесь, - сказала телеведущая.

Кампания «Сохраним лес» – часть традиционной ежегодной акции «Живи, лес!», которая проводится по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии России и Федерального агентства лесного хозяйства. Всего по стране к концу октября планируется высадить порядка 30 миллионов деревьев.

В разных регионах страны в акции участвуют знаменитые россияне: актер и режиссер Никита Высоцкий, телеведущий Дмитрий Губерниев, певица Зара, актер Игорь Петренко. Ранее в Боханском районе в высадке деревьев участвовал всемирно известный пианист Денис Мацуев, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.