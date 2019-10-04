ФНС: Налоги за 2018 год должны быть оплачены физлицами не позднее 2 декабря

Завершается кампания по массовому направлению налоговых уведомлений физлицам за 2018 год. Владельцам налогооблагаемых транспортных средств и объектов недвижимости, а также тем, кто получил в 2018 году доходы, с которых налоговым агентом не был удержан НДФЛ, направлено 69 млн налоговых уведомлений. Из них 16 млн размещены в электронном виде в личных кабинетах налогоплательщиков, остальные – направлены по почте заказными письмами.

Налогоплательщики также могут дополнительно получить налоговые уведомления, представив заявление в любую налоговую инспекцию или в МФЦ, который уполномочен оказывать такую услугу.

Чтобы упростить оплату налогов и предотвратить распространение под видом фискальных платежей недостоверных квитанций, все платежные реквизиты с этого года включены в налоговое уведомление. Отдельные квитанции для оплаты налогов больше не направляются. Подробности о содержании налоговых уведомлений можно узнать на странице «Налоговое уведомление – 2019».

Напоминаем, что сведения о налогооблагаемом имуществе и его владельцах за 2018 год в ФНС России переданы органами, осуществляющими кадастровый учет и госрегистрацию прав на недвижимость, регистрацию транспортных средств, органами миграционного учета, опеки, нотариата и др. Вопросы по содержанию налоговых уведомлений можно задать, обратившись в налоговую инспекцию любым удобным способом: лично, направив письмо по почте, через «Личный кабинет налогоплательщика» или сервис «Обратиться в ФНС России». Также можно задать вопрос оператору контакт-центра ФНС России по бесплатному номеру 8 800 222-22-22.

Предельный срок оплаты налогов, указанных в налоговых уведомлениях, – не позднее 2 декабря.