В Иркутске выберут самых красивых невест. Интернет­–конкурс фотографий организовала редакция газеты «Иркутск». Он стартовал 6 сентября, в нем принимают участие 118 иркутянок, которые вышли замуж в этом году или только планируют свою свадьбу в 2019-м.

Народное голосование за самую красивую невесту Иркутска проходит на сайте irkutskinform.ru. Один раз в сутки каждый гость сайта может поддержать любое количество участниц.

Среди претендентов на победу в конкурсе невест самыми активными стали врачи и педагоги. Фотографии прислали 13 медицинских работников, 6 учителей школ, 4 преподавателя вузов, 6 студентов, 3 сотрудницы Иркутского авиазавода. В конкурсе также участвуют горные инженеры, тренеры, сотрудницы авиакомпаний и налоговой службы, бухгалтера, флористы, продавцы, менеджеры и индивидуальные предприниматели, несколько представительниц областных министерств.

Интернет-конкурс завершится 6 октября в 18.00 по иркутскому времени. Награждение победителей пройдет 8 октября в 17.00 во Дворце бракосочетания по адресу ул. Декабрьских Событий 106, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.