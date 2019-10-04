Сбербанк проводит международное онлайн-соревнование по искусственному интеллекту

Сбербанк проводит международное онлайн-соревнование по искусственному интеллекту в рамках первого крупнейшего форума Восточной Европы по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey.

Участники соревнования выполнят задания, цель которых — приблизиться к созданию AGI (Artificial General Intelligence)* и алгоритмов, способных обучаться и успешно проходить экзаменационные тесты разного уровня сложности. Принять участие в онлайн-соревновании можно как индивидуально, так и в составе команды. Участникам необходимо решить задачу по созданию ИИ, который сможет сдать экзамен по вопросам школьной программы.

Соревнование проводится по методологии Robot College Student Test, по итогам будет оцениваться способность предложенных участниками алгоритмов успешно справляться с вопросами по определенной тематике в условиях ограниченных доступных данных. Основываясь на международном опыте, специалисты Сбербанка сформулировали задание для соревнования: «разработать алгоритм, способный отвечать на вопросы школьной программы, основываясь на информации из открытых источников».

Вопросы школьной программы включают в себя тесты на знание и анализ, а также сочинение по тексту. Те сочинения, которые по результатам автоматической оценки не являются бессмысленным текстом или плагиатом, будут проходить полноценную оценку по стандартной методологии (проверка уровня знаний выпускника старшей школы). В частности, оцениваются адекватность авторской позиции, выбор аргументов, логическая структура текста, отсутствие речевых ошибок, корректность пунктуации и т. д. В оценке сочинений примут участие настоящие учителя и методологи из Москвы и Новосибирска.

Соревнование по данной теме является уникальным и впервые проводится в России. Общий призовой фонд составляет 3 млн руб., победитель получит 1 млн руб.

Онлайн-соревнование по AI — одно из мероприятий форума Artificial Intelligence Journey, которое проводится при поддержке ведущих российских и зарубежных компаний. 5 октября будет дан старт региональным конференциям в семи городах России, темой которых станут машинное обучение, анализ данных и искусственный интеллект. Конференции пройдут во Владивостоке, Новосибирске, Томске, Екатеринбурге, Казани, Калининграде и Санкт-Петербурге.

Центральным событием, финализирующим работу форума Artificial Intelligence Journey, станет двухдневная конференция AI Journey, посвященная развитию и применению искусственного интеллекта во всех сферах деятельности. Конференция пройдет в Москве 8 и 9 ноября с участием ведущих международных и российских спикеров — экспертов в области искусственного интеллекта и анализа данных, а также представителей компаний —лидеров по развитию и применению технологий ИИ в бизнес-процессах. Ключевыми темами станут сильный искусственный интеллект (AGI), нейроморфные вычисления, развитие технологий компьютерного зрения, обработки естественного языка, речевой аналитики, новые методы и их применение в бизнесе. На второй день конференции пройдет церемония награждения победителей международного онлайн-соревнования по AI.

Первый крупнейший форум Восточной Европы по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AIJ), который проводится при поддержке Сбербанка и других ведущих компаний, — это новая площадка для получения актуальной информации про искусственный интеллект и его применение в России и за рубежом. AIJ стал логическим продолжением Sberbank Data Science Journey (SDSJ), который с успехом проводился три года подряд и доказал большую потребность научного и бизнес-сообщества в необходимости организации еще более масштабной дискуссионной площадки по Data Science и искусственному интеллекту.

Зарегистрироваться на все мероприятия AI Journey можно на сайте www.ai-journey.ru.