8–9 ноября в Москве впервые пройдет крупнейший форум Восточной Европы по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey

Крупнейший форум Восточной Европы по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AIJ), который проводится при поддержке Сбербанка и других ведущих компаний, стартовал международным онлайн-соревнованием по AI.

Участники онлайн-соревнования, начавшегося 4 сентября, решают задания, цель которых — приблизиться к созданию AGI (Artificial General Intelligence)* и алгоритмов, способных обучаться и успешно проходить экзаменационные тесты разного уровня сложности. Принять участие в онлайн-соревновании можно как индивидуально, так и в составе команды. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте www.ai-journey.ru.

Международное онлайн-соревнование по AI — одно из мероприятий форума Artificial Intelligence Journey. Помимо этого, 5 октября будет дан старт региональным конференциям в семи городах России, темами которых станут машинное обучение, анализ данных и искусственный интеллект. Конференции пройдут во Владивостоке, Новосибирске, Томске, Екатеринбурге, Казани, Калининграде и Санкт-Петербурге.

Центральным событием, финализирующим работу форума Artificial Intelligence Journey, станет двухдневная конференция AI Journey, посвященная развитию и применению искусственного интеллекта во всех сферах деятельности. Конференция пройдет в Москве 8 и 9 ноября с участием ведущих международных и российских спикеров — экспертами в области искусственного интеллекта и анализа данных, а также представителями компаний — лидеров по развитию и применению технологий ИИ в бизнес-процессах. Ключевыми темами станут сильный искусственный интеллект (AGI), нейроморфные вычисления, развитие технологий компьютерного зрения, обработки естественного языка, речевой аналитики, новые методы и их применение в бизнесе. На второй день конференции пройдет церемония награждения победителей международного онлайн-соревнования по AI.

Первый крупнейший форум Восточной Европы по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AIJ) — это новая площадка для получения актуальной информации про искусственный интеллект и его применение в России и за рубежом. AIJ стал логическим продолжением Sberbank Data Science Journey (SDSJ), который с успехом проводился три года подряд и доказал большую потребность научного и бизнес-сообщества в необходимости организации еще более масштабной дискуссионной площадки по Data Science и искусственному интеллекту.

Зарегистрироваться на все мероприятия форума AI Journey можно на сайте www.ai-journey.ru.