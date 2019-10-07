Проект ИНК по строительству завода полимеров рекомендовано включить в реестр региональных инвестиционных проектов

Инвестиционный совет под председательством губернатора Иркутской области Сергея Левченко рассмотрел инвестпроект ООО «Иркутская нефтяная компания» по строительству завода полимеров.
Проект был представлен заместителем генерального директора по экономике и финансам ООО «ИНК» Яковом Гинзбургом. Проект заключается в строительстве первого в Восточной Сибири завода по производству полимеров из этана, для реализации проекта привлечена японская инжиниринговая компания Toyo Engineering Corporation. Современное высокотехнологичное производство и наличие инженерной и транспортной инфраструктуры станут базой для развития новых предприятий на усть-кутской площадке, в том числе относящихся к малому и среднему бизнесу. Предполагается создание 1200 новых рабочих мест, объем инвестиций – 168 млрд рублей; на 4 процента увеличится валовый региональный продукт Иркутской области.
Инвестиционное решение по проекту было принято в декабре 2018 года. ИНК планирует ввести завод полимеров в эксплуатацию к 2024 году. Сейчас на стройплощадке ИЗП подразделения компании ведут масштабные земляные работы, продолжаются проектирование и приобретение оборудования для завода.
Губернатор Иркутской области поддержал инвестпроект, отметив, что с реализацией газовой программы ИНК, строительством новых объектов и привлечением многотысячных кадров значительно изменится к лучшему жизнь северных территорий и, в частности, города Усть-Кута. В городе планируется строительство жилья и социальных объектов.
По итогам обсуждения было принято решение - рекомендовать ООО «Иркутская нефтяная компания» представить пакет документов в министерство экономического развития Иркутской области для включения в реестр участников региональных инвестиционных проектов.