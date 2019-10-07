Сбербанк проведет конференции по искусственному интеллекту в 7 городах

Сбербанк совместно с вузами-партнерами в рамках первого крупнейшего форума Восточной Европы по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey проводит региональные конференции по искусственному интеллекту и анализу данных в семи городах России. Конференции объединят представителей академического сообщества и ведущих вузов России, специализирующихся на изучении ИИ, а также специалистов Data Science.

Первая конференция состоится 5 октября во Владивостоке в кампусе Дальневосточного федерального университета. Основными темами выступлений спикеров станут вопросы машинного обучения, применения компьютерного зрения и NLP, использования технологий искусственного интеллекта в бизнесе и промышленности.

После Владивостока подобные мероприятия пройдут в Новосибирске, Томске, Екатеринбурге, Казани, Калининграде и Санкт-Петербурге.

Региональные конференции являются частью серии мероприятий по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey. Также 4 сентября стартовало международное онлайн-соревнование, цель которого — приблизиться к созданию Artificial General Intelligence* и алгоритмов, способных обучаться и успешно проходить экзаменационные тесты разного уровня сложности.

Ключевым событием AI Journey станет двухдневная конференция в Москве, посвященная развитию и применению искусственного интеллекта во всех сферах деятельности. Мероприятие пройдет 8 и 9 ноября с участием ведущих международных и российских спикеров — экспертов в области искусственного интеллекта и анализа данных, а также представителей компаний — лидеров по развитию и применению технологий ИИ в бизнес-процессах. Ключевыми темами станут сильный искусственный интеллект (AGI), нейроморфные вычисления, развитие технологий компьютерного зрения, обработки естественного языка, речевой аналитики, новые методы и их применение в бизнесе. На второй день конференции пройдет церемония награждения победителей международного онлайн-соревнования по AI.

Первый крупнейший форум Восточной Европы по искусственному интеллекту Artificial IntelligenceJourney (AIJ), который проводится при поддержке Сбербанка и других ведущих российских и зарубежных компаний, — это новая и перспективная площадка для получения актуальной информации про искусственный интеллект и его применение в России и за рубежом. AI Journey стал логическим продолжением Sberbank Data Science Journey (SDSJ), который с успехом проводился три года подряд и доказал высокую потребность научного и бизнес-сообщества в необходимости организации еще более масштабной дискуссионной площадки по искусственному интеллекту.

Зарегистрироваться на все мероприятия AI Journey можно на сайте: www.ai-journey.ru.