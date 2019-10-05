Сбербанк и ГК «А101» намерены сотрудничать в области развития городской среды

Сбербанк заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с Группой компаний «А101». Документ подписали вице-президент, директор департамента ключевых клиентов Сбербанка Алексей Гренков и генеральный директор ГК «А101» Игнатий Данилиди.

Стороны намерены осуществлять сотрудничество в реализации совместного проекта по разработке, внедрению и эксплуатации инновационного Smart-ЖК на базе жилых комплексов ГК «А101» и технологических решений экосистемы Сбербанка; применении машинного зрения платформы VisionLabs; создании медицинской инфраструктуры на базе сервиса компании DocDoc; реализации пилотного решения по внедрению технологий «умный дом» в систему управления жилых комплексов и расширении сотрудничества с дивизионом ДомКлик.

Алексей Гренков, вице-президент, директор Департамента ключевых клиентов Сбербанка:

«Сбербанк активно нацелен на развитие сферы инноваций и рад сотрудничеству с ГК ʺА101ʺ. Мы намерены содействовать компании в стратегическом консультировании. В частности, по высокотехнологическому развитию их бизнеса и повышению финансовых результатов на базе использования продуктов и сервисов экосистемы Сбербанка».

К тому же Сбербанк и ГК «А101» договорились о взаимодействии в области партнерских программ на базе онлайн-площадки, объединяющей клиентов, сотрудников и партнеров (застройщиков и агентства недвижимости) банка, для расширения вопросов по приобретению недвижимости.