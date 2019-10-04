Сбербанк запускает поздравительный сервис ко Дню учителя

В преддверии Дня учителя Сбербанк запускает специальный проект, который позволит в современном формате выразить слова благодарности педагогам.

На сайте пользователям доступна возможность написать слова поздравления учителю и сопроводить их своей фотографией школьных лет. После введения данных учителя, которому адресовано поздравление, автоматически формируется хештег. Хештег позволяет найти все сообщения, отправленные каждому конкретному педагогу. В свою очередь учителя смогут узнать о том, как сложилась жизнь их учеников, и посмотреть на их актуальные фотографии.

Владислав Крейнин, вице-президент, директор по маркетингу Сбербанка:

«Школьные учителя во многом определяют дальнейшую судьбу школьников, вносят значительный вклад в их профессиональный успех, и, безусловно, их работа заслуживает огромной благодарности. Сбербанк предлагает новый цифровой сервис, который позволит отметить заслуги педагогов и дать им представление о том, каких достижений добились их подопечные».

Пользователи сайта могут делиться своими поздравительными сообщениями с друзьями в социальных сетях, таким образом значительно увеличиваются охват акции и количество поздравлений учителей.