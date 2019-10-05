Сбербанк организовал дискуссию об инвестициях в энергетику в рамках РЭН-2019

Сбербанк, в статусе официального партнера Российской энергетической недели-2019, провел в рамках мероприятия панельную дискуссию на тему «Инвестиции в устойчивое развитие энергетической отрасли. Новые возможности и ограничения».

Модератором выступила председатель наблюдательного совета ассоциации «Совет производителей энергии» Александра Панина. В дискуссии приняли участие: Алексей Гренков, вице-президент Сбербанка; Максим Быстров, председатель правления Ассоциации «НП Совет рынка»; Кирилл Комаров, первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом»; Карло Палашано Вилламалья, генеральный директор «Энел Россия»; Степан Солженицын, генеральный директор «Сибирской генерирующей компании»; Михаил Хардиков, генеральный директор «ЕвроСибЭнерго»; Александр Чуваев, исполнительный вице-президент Fortum Corporation; Леонид Неганов, заместитель генерального директора «Россетей».

К 2022 году с вводом в эксплуатацию последних блоков АЭС в рамках договора о предоставлении мощности ожидается завершение первого масштабного инвестиционного цикла современной электроэнергетики России. Задача обновления парка генерирующего оборудования еще далека от завершения, но к ней уже прибавились новые глобальные вызовы — цифровая революция, борьба за экологию, изменение профиля потребителя. Участники дискуссии обсудили, какие основные отраслевые и общеэкономические задачи должен решить новый инвестиционный цикл в энергетике, каков инвестиционный потенциал развития отрасли, как готовятся к нему финансовые институты, а также другие актуальные вопросы по данной теме.

Алексей Гренков, вице-президент Сбербанка:

«Несмотря на избыток мощностей в электроэнергетике России, значительная их часть требует модернизации. Сбербанк готов участвовать в финансировании новой программы инвестиций, так как ее механизм понятен, а аналогичная программа ДПМ в тепловой генерации зарекомендовала себя с хорошей стороны.

Сбербанк уже активно кредитует отрасль, общий портфель инвестиций в энергетику составляет более 600 млрд руб.

Традиционное восприятие банков исключительно в качестве источников финансирования уже значительно устарело. Мы давно общаемся со всеми клиентами не только по вопросам финансирования, но и по вопросам стратегии и реализации различных инвестиционных идей. Можно назвать такую функцию банка ʺплатформойʺ, можно как-то по-другому, но суть от этого не меняется — банки в целом и Сбербанк в частности становятся полноценными участниками отраслевого диалога, и ярким примером этого является наша панельная дискуссия».