Сбербанк — лауреат премии журнала The Banker за инновации в области торговых операций с валютой и процентными ставками

Сбербанк признан лауреатом премии журнала The Banker 2019 в номинации «Инновации в области торговых операций с валютой, процентными ставками и товарными инструментами». Эта авторитетная премия отражает мнение ведущих экспертов отрасли и ежегодно отмечает лучшие практики коммерческих и инвестиционных банков.

Сбербанк получил награду благодаря многолетнему лидерству на российском валютном рынке и развитию инновационной продуктовой линейки процентных деривативов.

В течение оцениваемого экспертами периода (с июня 2018 по июнь 2019 года) Сбербанк значительно повысил уровень автоматизации конверсионных операций, который сейчас приближается к 99%. Клиентам доступен улучшенный сервис: быстрые, эффективные и транспарентные каналы электронной торговли. В 2019 году банк запустил первый из серии клиентских алгоприказов — TWAP, который позволяет проводить конверсию валюты равными частями в пределах заданного промежутка времени. Работа самообучающегося алгоритма на основе нейросетей обеспечивает высокое качество поддержки клиентов в режиме реального времени, а при помощи API-подключений Банк активно расширяет глобальное присутствие, без посредников открывая доступ к своей ликвидности клиентам по всему миру.

В России растет доля кредитования по плавающим ставкам, при этом большинство рублевых кредитов с плавающей ставкой привязаны к ключевой ставке Банка России. Адресуя потребности клиентов по хеджированию процентного риска и получению стабильного инвестиционного дохода, Сбербанк запустил новую продуктовую линейку — процентные свопы, опционы и инвестиционные облигации на ключевую ставку Банка России. Благодаря созданию новых решений для клиентов в Сбербанке кратно выросли обороты процентных деривативов, увеличился спрос на кредитование по плавающей ставке в сочетании с продуктами хеджирования процентного риска.

Андрей Шеметов, вице-президент Сбербанка, директор Департамента глобальных рынков:

«Сбербанк успешно применяет инновационные технологии на российском рынке. Внедрение алгоритмов и электронных решений повысило надежность, скорость и качество клиентского сервиса; сейчас это новый стандарт на валютном рынке.

Наши усилия по развитию российского рынка ПФИ фактически привели к созданию нового рынка - процентных производных инструментов на ключевую ставку Банка России. Благодаря этому успеху Сбербанк не только помогает своим клиентам в управлении процентным риском, но и способствует устойчивости всего российского банковского сектора и финансового рынка в целом».