Навигация на реках Иркутской области завершается 10 октября

Навигация на реках Иркутской области закрывается с 10 октября до 1 мая. Исключение – река Ангара. В ближайшие дни завершат работу большинство баз для стоянок маломерных судов, об этом сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области.

– Призываем воздержаться от пользования плавсредствами в период закрытия навигации. Ведомственный флот Центра ГИМС также направляется на консервацию до весны, при этом инспекторы продолжат пешие и автомобильные патрулирования прибрежных зон, будут осуществлять контроль за выходом маломерных судов с лодочных станций, – уточнил Алексей Зяблицкий, начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области.

Напомним, что есть исключения. В соответствии с Постановлением областного Правительства от 25 августа 2016 г. N 513-ПП допускается эксплуатация маломерных судов на реке Ангаре – с 1 марта до 1 декабря; на озере Байкал – с 15 мая до 25 декабря; на водохранилищах – с 15 мая до 1 ноября.