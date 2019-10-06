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Катер врезался в берег Иркутского водохранилища, 1 человек погиб

6 октября 2019

Столкновение катера класса «Байлайнер» с берегом произошло в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища в минувшую пятницу, сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области. По мнению спасателей, трагедию могло спровоцировать опасное маневрирование судном в темное время суток.

Спасатели установили, что на борту судна находились пятеро. В результате столкновения катера с берегом один человек погиб, трое получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были переданы бригаде скорой медицинской помощи. Еще один участник происшествия в госпитализации не нуждался.


/ СИА /
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