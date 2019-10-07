Росприроднадзор вблизи "Усольехимпрома" выявил превышение вредных веществ в воде, воздухе и почве

Росприроднадзор зафиксировал вблизи обанкротившегося предприятия "Усольехимпром" в Иркутской области превышение вредных веществ во всех компонентах окружающей среды - воде, воздухе и почве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Росприроднадзор заканчивает проверки территории "Усольехимпрома". Частично проведен отбор компонентов окружающей среды. В частности, 31 проба воды, 67 проб воздуха, 45 проб отходов и 47 - почвы. Все пробы показали превышение предельно допустимых концентраций", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что результаты исследований направят в правительство РФ, ФСБ, МЧС, Счетную палату, министерство природных ресурсов и экологии, Росреестр и другие органы власти.