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Росприроднадзор вблизи "Усольехимпрома" выявил превышение вредных веществ в воде, воздухе и почве

7 октября 2019

Росприроднадзор зафиксировал вблизи обанкротившегося предприятия "Усольехимпром" в Иркутской области превышение вредных веществ во всех компонентах окружающей среды - воде, воздухе и почве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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"Росприроднадзор заканчивает проверки территории "Усольехимпрома". Частично проведен отбор компонентов окружающей среды. В частности, 31 проба воды, 67 проб воздуха, 45 проб отходов и 47 - почвы. Все пробы показали превышение предельно допустимых концентраций", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что результаты исследований направят в правительство РФ, ФСБ, МЧС, Счетную палату, министерство природных ресурсов и экологии, Росреестр и другие органы власти.


/ СИА /
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