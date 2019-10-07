10 самых дорогих вакансий за сентябрь в Иркутске

Эксперты сервиса по поиску работы и персонала hh.ru, проанализировали вакансии, размещенные компаниями в Иркутске, и составили рейтинг самых дорогих предложений на начало октября.

Лидером рейтинга стало предложение для директора филиала с вознаграждением от 200 000 рублей. Кроме этого, в топ-10 вошли вакансии для генерального директора, разработчика интеграционных решений, менеджера по продажам, управляющего автосервисом и др.

«Среди дорогих предложений всегда лидируют вакансии для руководителей, ИТ-специалистов и сфера продаж, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter СФО. – При этом, шансы на трудоустройство у них в Иркутске разные: например, осенью среди топ-менеджеров конкурс на одно предложение – шесть соискателей, то есть, тут ситуация явно в пользу работодателя, именно компании тут могут выбирать себе лучших из лучших кандидатов. А вот в ИТ работу найти гораздо проще, так как на место уже только три кандидата, а в продажах – всего два».

Топ-10 самых дорогих предложений в Иркутске

№ Вакансия Зарплата Ссылка 1 Директор филиала (индустриальное питание) от 200 000 до 250 000 руб. https://hh.ru/vacancy/33774708 2 Генеральный директор от 150 000 руб. https://hh.ru/vacancy/33589821 3 Директор по продажам от 150 000 до 350 000 руб. https://hh.ru/vacancy/33620446 4 Разработчик интеграционных решений от 123 000 до 152 000 руб. https://hh.ru/vacancy/33460989 5 Менеджер по продажам от 115 000 руб. https://hh.ru/vacancy/33700283 6 Ведущий эксперт SAP BW от 110 500 до 152 000 руб. https://hh.ru/vacancy/33452840 7 Java-программист (Pentaho BI/DI) от 110 000 до 136 000 руб. https://hh.ru/vacancy/33452304 8 Аналитик BI от 105 000 до 150 000 руб. https://hh.ru/vacancy/32292637 9 Финансовый директор группы компаний от 100 000 до 160 000 руб. https://hh.ru/vacancy/31909149 10 Управляющий автосервисом от 80 000 до 120 000 руб. https://hh.ru/vacancy/33572961

Исследование проводилось 1-4 октября 2019г.