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10 самых дорогих вакансий за сентябрь в Иркутске

7 октября 2019

Эксперты сервиса по поиску работы и персонала hh.ru, проанализировали вакансии, размещенные компаниями в Иркутске, и составили рейтинг самых дорогих предложений на начало октября.

Лидером рейтинга стало предложение для директора филиала с вознаграждением от 200 000 рублей. Кроме этого, в топ-10 вошли вакансии для генерального директора, разработчика интеграционных решений, менеджера по продажам, управляющего автосервисом и др.

«Среди дорогих предложений всегда лидируют вакансии для руководителей, ИТ-специалистов и сфера продаж, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter СФО. – При этом, шансы на трудоустройство у них в Иркутске разные: например, осенью среди топ-менеджеров конкурс на одно предложение – шесть соискателей, то есть, тут ситуация явно в пользу работодателя, именно компании тут могут выбирать себе лучших из лучших кандидатов. А вот в ИТ работу найти гораздо проще, так как на место уже только три кандидата, а в продажах – всего два».

Топ-10 самых дорогих предложений в Иркутске

Вакансия

Зарплата

Ссылка

1

Директор филиала (индустриальное питание)

от 200 000 до 250 000 руб.

https://hh.ru/vacancy/33774708

2

Генеральный директор

от 150 000 руб.

https://hh.ru/vacancy/33589821

3

Директор по продажам

от 150 000 до 350 000 руб.

https://hh.ru/vacancy/33620446

4

Разработчик интеграционных решений

от 123 000 до 152 000 руб. 

https://hh.ru/vacancy/33460989

5

Менеджер по продажам

от 115 000 руб. 

https://hh.ru/vacancy/33700283

6

Ведущий эксперт SAP BW

от 110 500 до 152 000 руб. 

https://hh.ru/vacancy/33452840

7

Java-программист (Pentaho BI/DI)

от 110 000 до 136 000 руб.

https://hh.ru/vacancy/33452304

8

Аналитик BI

от 105 000 до 150 000 руб. 

https://hh.ru/vacancy/32292637

9

Финансовый директор группы компаний

от 100 000 до 160 000 руб. 

https://hh.ru/vacancy/31909149

10

Управляющий автосервисом

от 80 000 до 120 000 руб.

https://hh.ru/vacancy/33572961

Исследование проводилось 1-4 октября 2019г.

 


/ СИА /
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