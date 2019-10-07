10 самых дорогих вакансий за сентябрь в Иркутске

Эксперты сервиса по поиску работы и персонала hh.ru, проанализировали вакансии, размещенные компаниями в Иркутске, и составили рейтинг самых дорогих предложений на начало октября.
Лидером рейтинга стало предложение для директора филиала с вознаграждением от 200 000 рублей. Кроме этого, в топ-10 вошли вакансии для генерального директора, разработчика интеграционных решений, менеджера по продажам, управляющего автосервисом и др.
«Среди дорогих предложений всегда лидируют вакансии для руководителей, ИТ-специалистов и сфера продаж, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter СФО. – При этом, шансы на трудоустройство у них в Иркутске разные: например, осенью среди топ-менеджеров конкурс на одно предложение – шесть соискателей, то есть, тут ситуация явно в пользу работодателя, именно компании тут могут выбирать себе лучших из лучших кандидатов. А вот в ИТ работу найти гораздо проще, так как на место уже только три кандидата, а в продажах – всего два».
Топ-10 самых дорогих предложений в Иркутске
|
№
|
Вакансия
|
Зарплата
|
Ссылка
|
1
|
Директор филиала (индустриальное питание)
|
от 200 000 до 250 000 руб.
|
2
|
Генеральный директор
|
от 150 000 руб.
|
3
|
Директор по продажам
|
от 150 000 до 350 000 руб.
|
4
|
Разработчик интеграционных решений
|
от 123 000 до 152 000 руб.
|
5
|
Менеджер по продажам
|
от 115 000 руб.
|
6
|
Ведущий эксперт SAP BW
|
от 110 500 до 152 000 руб.
|
7
|
Java-программист (Pentaho BI/DI)
|
от 110 000 до 136 000 руб.
|
8
|
Аналитик BI
|
от 105 000 до 150 000 руб.
|
9
|
Финансовый директор группы компаний
|
от 100 000 до 160 000 руб.
|
10
|
Управляющий автосервисом
|
от 80 000 до 120 000 руб.
Исследование проводилось 1-4 октября 2019г.