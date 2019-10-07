Кредитный портфель Примсоцбанка по МСБ перешагнул 8-миллиардную отметку

Примсоцбанк информирует, что по итогам сентября 2019 года размер кредитного портфеля по малому и среднему бизнесу составил более 8 миллиардов рублей. Прирост портфеля за последние 12 месяцев составил более 2 миллиардов рублей, скорость прироста по сравнению с предыдущим периодом возросла более чем на 50%.

— Постоянная модернизация существующих программ, вывод на рынок новых продуктов, участие в программах государственной поддержки бизнеса, поиск индивидуального подхода к каждому клиенту позволяют предложить малому бизнесу такие продукты, которые будут идеально подходить под его нужды, — рассказывает Алексей Пастухов, начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». — Это позволяет нам постоянно ускорять темпы портфеля и помогать все большему числу предпринимателей развить свой бизнес.

Также, по итогам 2018 года Примсоцбанк занял 9 место в рэнкинге рейтингового агентства «Эксперт» по объёму кредитования малого и среднего бизнеса, поднявшись на 17 позиций по сравнению с предыдущим периодом.

В банке отмечают, что самой популярной целью получения кредитов в этом году традиционно является пополнение оборотных средств. Помимо этого, активным спросом пользуются инвестиционные кредиты и кредиты на приобретение недвижимости, а также рефинансирование действующих кредитов других банков.

На данный момент Примсоцбанк реализует более десятка кредитных программ для малого и среднего бизнеса. Подробные условия кредитования и требования к заёмщикам можно узнать во всех офисах ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», на официальном сайте и по телефону 8-800-200-42-02.