ИП на УСН 6% могут оплатить налоги через мобильное приложение «PSB Мой бизнес»

Бесплатный сервис «Моя бухгалтерия 1С», разработанный совместно банком ПСБ и фирмой «1С», теперь доступен на мобильных устройствах под управлением ОС Android. Клиенты ПСБ – индивидуальные предприниматели, работающие на упрощенной системе налогообложения 6%, – могут автоматически рассчитать размер налогов и взносов в социальные фонды, проверить размер переплат и сделать платеж в два клика из любой точки мира.

«Все больше предпринимателей используют мобильный банк для проведения расчетов фирмы. Для них будет удобно и привычно, если облачная бухгалтерия будет также доступна в смартфоне. В наших планах реализовать PUSH-уведомления о новых задолженностях, а также запустить приложение для iOS-устройств», – говорит руководитель проекта «Моя Бухгалтерия 1С» Никита Константинов.

Чтобы воспользоваться бесплатным сервисом расчета налогов, клиенту ПСБ достаточно установить мобильное приложение «PSB Мой бизнес».