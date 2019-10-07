РСХБ расширяет горизонты аграрных возможностей Бурятии

Ускорить движение Бурятии на пути к продовольственному самообеспечению помогут инвестиционные проекты в сфере молочного животноводства, свиноводства, птицеводства и тепличного овощеводства – об этом заявил заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Алексей Жданов во время визита в республику.

«АПК Бурятии обладает потенциалом для запуска инвестиционных проектов. В первую очередь, по оценке Банка, в регионе можно нарастить производство товарного молокосырья – более чем на 120 тысяч тонн. Также стоит обратить внимание на рынок свинины: есть возможность повысить ее производство на 15 тысяч тонн в год. РСХБ продолжит оказывать как финансовое, так и консультационное содействие АПК республики. Поддержка властей Бурятии и наша 20-летняя экспертиза позволят региону максимально удовлетворить внутренний спрос», – подчеркнул Алексей Жданов.

Он добавил, что возможна реализация инвестиционных проектов и по другим базовым направлениям сельского хозяйства: бройлерному птицеводству и тепличному овощеводству.

Первый заместитель Председателя Правительства Бурятии Игорь Зураев обратил внимание на то, что АПК является приоритетным направлением экономики региона.

«Экономика Бурятии развивается, и в этом мы видим существенную заслугу Россельхозбанка. Наше долговременное партнерство показало, как можно эффективно достигать общих целей. Мы уверены, что многолетний опыт и предельно внимательный подход Россельхозбанка к планированию каждого проекта станет весомым вкладом в решение этих задач, и мы рассчитываем расширять сотрудничество во всех отраслях экономики республики», – сказал Игорь Зураев.

На поддержку РСХБ уже опирается ряд крупных производителей продукции АПК в Бурятии. Среди них – АО «Улан-Удэнская птицефабрика», единственное птицеводческое предприятие республики, которое является градообразующим для юго-восточной части города.

«Совсем недавно мы открыли новый высокотехнологичный корпус, который, как мы планируем, повысит производство куриного яйца с 50 млн в год до 75 млн уже в следующем году. Более того, к 2024 году мы собираемся нарастить экспорт до 20 млн яиц. Мы очень ценим поддержку Россельхозбанка, который зарекомендовал себя надежным партнером», – рассказал на встрече с Алексеем Ждановым генеральный директор фабрики Доржи Абзаев.

Также Алексей Жданов провел встречу с руководством ООО «Бурятмяспром», на которой стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества.

За время работы в Бурятии РСХБ вложил в экономику республики более 55 миллиардов рублей, в том числе – 32 миллиарда рублей в АПК. При непосредственном участии Банка в регионе реализовано уже более 120 инвестиционных проектов. Россельхозбанк также занимает лидирующие позиции в предоставлении кредитных услуг населению Бурятии.