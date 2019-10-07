Построить велотрек и открыть специализированную велошколу планируют в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 5 октября провел встречу с трехкратным олимпийским чемпионом, президентом Федерации велосипедного спорта России Вячеславом Екимовым и президентом профессионального велосипедного континентального клуба «Газпром-РусВело» Ренатом Хамидулиным.

На встрече обсудили организацию самостоятельной специализированной школы по велоспорту, а также взаимодействие Правительства региона и Федерации велоспорта России, профессионального клуба «Газпром-РусВело» по развитию велоспорта Иркутской области. Глава Приангарье поддержал открытие специализированной школы по велоспорту, а также строительство велотрека для проведения тренировочного процесса и соревнований по велосипедному спорту.

Как отметил на встрече министр спорта Приангарья Илья Резник, велоспорт-шоссе является базовым видом спорта для Иркутской области. Спортсмены Приангарья регулярно завоевывают медали различного достоинства на межрегиональных и всероссийских соревнованиях. Так, в этом сезоне чемпионкой России в индивидуальной велогонке стала шелеховчанка Анастасия Пляскина. Успешно выступала на соревнованиях усольчанка Дарья Бунеева. Среди юниоров в командной гонке сборная Иркутской области, в состав которой входили шелеховчанин Алексей Сокольников, усольчане Илья Чирко, Денис Максимов и Александр Трапезников, победила на первенстве России по велоспорту-шоссе.

Напомним, в Усолье-Сибирском с 3 по 6 октября проходили Всероссийские соревнования по велосипедному спорту на шоссе «VIII Мемориал памяти мастера спорта СССР В.М. Киселева». В соревнованиях принимали участие более 200 сильнейших велогонщиков из разных российских городов. Спортсмены соревновались в индивидуальной гонке на время, групповой гонке и гонке-критериум. Почётными гостями соревнований стали президент Федерации велосипедного спорта России, трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов, президент профессионального велосипедного континентального клуба «Газпром-РусВело» Ренат Хамидулин.

Всероссийские соревнования по велоспорту-шоссе памяти мастера спорта СССР Вячеслава Матвеевича Киселева – традиционные соревнования, направленные на повышение спортивного мастерства действующих велогонщиков из Иркутской области и регионов России. Соревнования проводятся с 2012 года. Первый год они проходили как городские, в 2013 году стали областными, с 2014 года имеют статус всероссийских, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.