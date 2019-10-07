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В Иркутске средняя зарплата за год выросла на 7% до 34 600 рублей- Авито

7 октября 2019

Эксперты Авито Работа проанализировали рынок труда Иркутска по итогам III квартала 2019 года. Среднемесячная зарплата в городе составила 34 600 рублей, за год увеличившись на 7%.

За пределами двух столиц наиболее привлекательные зарплатные предложения на Урале, в Сибири и на Кубани. В Екатеринбурге средняя зарплата составляет 39 900 рублей, в Новосибирске – 38 600 рублей, в Краснодаре – 38 200 рублей. Самые низкие зарплаты в сегменте массовых профессий в Поволжье. В Волгограде, Тольятти и Ульяновске они незначительно превышают 30 000 рублей.

Рейтинг городов по размеру средней зарплаты (по убыванию за III квартал 2019)

Город

III квартал 2019

Динамика

за год

Место по динамике

Москва

58 684

15%

1

Санкт-Петербург

48 511

5%

18

Екатеринбург

39 879

7%

8

Новосибирск

38 625

8%

6

Краснодар

38 283

6%

16

Тюмень

37 718

7%

9

Казань

37 468

7%

10

Нижний Новгород

36 924

9%

4

Ростов-на-Дону

36 828

7%

11

Красноярск

35 745

5%

19

Уфа

35 338

5%

20

Челябинск

35 220

9%

5

Самара

35 105

6%

17

Воронеж

34 725

10%

2

Иркутск

34 597

7%

12

Омск

34 248

7%

13

Пермь

33 159

7%

14

Эксперты Авито Работа проанализировали квартальные изменения на рынке труда в сфере массовых профессий. По итогам III квартала 2019 года в Иркутске самой высокооплачиваемой сферой среди топ-5 популярных оказалось строительство – среднемесячный оклад составил 44 700 рублей. На втором месте – транспорт и логистика, где средняя зарплата по стране составляет 37 100 рублей. Замыкает тройку лидеров «производство, сырьё, с/х» со средней зарплатой 33 800 рублей в месяц.

Топ-5 групп профессий и средние зарплаты по сферам (III квартал 2019), Иркутск

Группа профессий

Среднемесячная зарплата,

III квартал 2019 года, рублей

За год

За квартал

Строительство

44 700

10,1%

5,2%

Транспорт, логистика

37 100

3,6%

2,2%

Производство, сырьё, с/х

33 800

5,0%

4,6%

Продажи

32 300

4,9%

1,3%

Без опыта, студенты

26 600

12,7%

-5,0%

все профессии

34 597

7%

2,7%

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