В Иркутске средняя зарплата за год выросла на 7% до 34 600 рублей- Авито

Эксперты Авито Работа проанализировали рынок труда Иркутска по итогам III квартала 2019 года. Среднемесячная зарплата в городе составила 34 600 рублей, за год увеличившись на 7%.
За пределами двух столиц наиболее привлекательные зарплатные предложения на Урале, в Сибири и на Кубани. В Екатеринбурге средняя зарплата составляет 39 900 рублей, в Новосибирске – 38 600 рублей, в Краснодаре – 38 200 рублей. Самые низкие зарплаты в сегменте массовых профессий в Поволжье. В Волгограде, Тольятти и Ульяновске они незначительно превышают 30 000 рублей.
Рейтинг городов по размеру средней зарплаты (по убыванию за III квартал 2019)
|
Город
|
III квартал 2019
|
Динамика
за год
|
Место по динамике
|
Москва
|
58 684
|
15%
|
1
|
Санкт-Петербург
|
48 511
|
5%
|
18
|
Екатеринбург
|
39 879
|
7%
|
8
|
Новосибирск
|
38 625
|
8%
|
6
|
Краснодар
|
38 283
|
6%
|
16
|
Тюмень
|
37 718
|
7%
|
9
|
Казань
|
37 468
|
7%
|
10
|
Нижний Новгород
|
36 924
|
9%
|
4
|
Ростов-на-Дону
|
36 828
|
7%
|
11
|
Красноярск
|
35 745
|
5%
|
19
|
Уфа
|
35 338
|
5%
|
20
|
Челябинск
|
35 220
|
9%
|
5
|
Самара
|
35 105
|
6%
|
17
|
Воронеж
|
34 725
|
10%
|
2
|
Иркутск
|
34 597
|
7%
|
12
|
Омск
|
34 248
|
7%
|
13
|
Пермь
|
33 159
|
7%
|
14
Эксперты Авито Работа проанализировали квартальные изменения на рынке труда в сфере массовых профессий. По итогам III квартала 2019 года в Иркутске самой высокооплачиваемой сферой среди топ-5 популярных оказалось строительство – среднемесячный оклад составил 44 700 рублей. На втором месте – транспорт и логистика, где средняя зарплата по стране составляет 37 100 рублей. Замыкает тройку лидеров «производство, сырьё, с/х» со средней зарплатой 33 800 рублей в месяц.
Топ-5 групп профессий и средние зарплаты по сферам (III квартал 2019), Иркутск
|
Группа профессий
|
Среднемесячная зарплата,
III квартал 2019 года, рублей
|
За год
|
За квартал
|
Строительство
|
44 700
|
10,1%
|
5,2%
|
Транспорт, логистика
|
37 100
|
3,6%
|
2,2%
|
Производство, сырьё, с/х
|
33 800
|
5,0%
|
4,6%
|
Продажи
|
32 300
|
4,9%
|
1,3%
|
Без опыта, студенты
|
26 600
|
12,7%
|
-5,0%
|
все профессии
|
34 597
|
7%
|
2,7%