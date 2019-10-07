В Иркутске средняя зарплата за год выросла на 7% до 34 600 рублей- Авито

Эксперты Авито Работа проанализировали рынок труда Иркутска по итогам III квартала 2019 года. Среднемесячная зарплата в городе составила 34 600 рублей, за год увеличившись на 7%.

За пределами двух столиц наиболее привлекательные зарплатные предложения на Урале, в Сибири и на Кубани. В Екатеринбурге средняя зарплата составляет 39 900 рублей, в Новосибирске – 38 600 рублей, в Краснодаре – 38 200 рублей. Самые низкие зарплаты в сегменте массовых профессий в Поволжье. В Волгограде, Тольятти и Ульяновске они незначительно превышают 30 000 рублей.

Рейтинг городов по размеру средней зарплаты (по убыванию за III квартал 2019)

Город III квартал 2019 Динамика за год Место по динамике Москва 58 684 15% 1 Санкт-Петербург 48 511 5% 18 Екатеринбург 39 879 7% 8 Новосибирск 38 625 8% 6 Краснодар 38 283 6% 16 Тюмень 37 718 7% 9 Казань 37 468 7% 10 Нижний Новгород 36 924 9% 4 Ростов-на-Дону 36 828 7% 11 Красноярск 35 745 5% 19 Уфа 35 338 5% 20 Челябинск 35 220 9% 5 Самара 35 105 6% 17 Воронеж 34 725 10% 2 Иркутск 34 597 7% 12 Омск 34 248 7% 13 Пермь 33 159 7% 14

Эксперты Авито Работа проанализировали квартальные изменения на рынке труда в сфере массовых профессий. По итогам III квартала 2019 года в Иркутске самой высокооплачиваемой сферой среди топ-5 популярных оказалось строительство – среднемесячный оклад составил 44 700 рублей. На втором месте – транспорт и логистика, где средняя зарплата по стране составляет 37 100 рублей. Замыкает тройку лидеров «производство, сырьё, с/х» со средней зарплатой 33 800 рублей в месяц.

Топ-5 групп профессий и средние зарплаты по сферам (III квартал 2019), Иркутск