Ремонт коллектора в Байкальске через реку Солзан финансируется за счет областного бюджета

В Байкальске завершаются аварийно-восстановительные работы на канализационном коллекторе в микрорайоне Гагарина, об этом сообщили в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Коллектор «провис» в результате обрушения части пролетов моста, бывших опорными конструкциями для трубопровода, ведущего от КНС-1 на очистные сооружения. Просадка моста произошла 29 июля в результате мощного наводнения. Причины утечек были ликвидированы, администрация Байкальского городского поселения подготовила сметную документацию для устройства новых опор, на которых будут смонтированы инженерные сети, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Общий объем финансового обеспечения работ составил 16,5 млн рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 16,48 млн рублей. Лимиты бюджетных обязательств доведены до администрации Байкальского городского поселения. Указанное мероприятие реализуется в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019-2024 годы.

Глава Байкальского муниципального образования Василий Темгеневский сообщил, что для выполнения аварийно-восстановительных работ (АВР) на инженерных сетях канализационного коллектора в конце августа был заключен муниципальный контракт. По его словам, сейчас работы завершаются. К 10 октября – сроку окончания АВР по контракту – произойдет переключение коллектора на новую схему.

– Установленные сроки завершения аварийно-восстановительных работ должны строго соблюдаться. В Байкальске мы видим пример четкого выполнения графика АВР, – сказал первый заместитель Губернатора – Председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов.