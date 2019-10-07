Системы онлайн-бронирования гостиниц могут серьезно измениться

Привычный вид сайтов систем онлайн-бронирования гостиниц может серьезно измениться. Минэкономики предлагает им перестать называть апартаментами квартиры в жилых домах, которые сейчас сдаются в посуточную аренду. После того как 1 октября 2019 года вступил в силу запрет на размещение гостиниц в жилых домах, выдача таких предложений в поиске вместе с обычными отелями может спровоцировать штраф в размере до 500 тыс. руб. или 4% от годового оборота сервиса бронирования.

Минэкономики обратилось к системам онлайн-бронирования гостиниц с просьбой устранить с сайтов информацию о жилых помещениях, которые сдаются в качестве гостиничных номеров. Об этом говорится в тексте обращения, которое было направлено к 20 участникам рынка. Со ссылкой на сентябрьский приказ Росстандарта министерство отмечает, что оказание гостиничных услуг и предоставление мест для временного проживания — разные виды экономической деятельности. Последнее подразумевает предоставление в краткосрочную аренду находящейся в жилом фонде меблированной квартиры или комнаты, с оборудованным местом для приготовления пищи. Речь также может идти о сдаче бунгало, шале или домика и оказании минимального набора услуг.

Сейчас, как следует из обращения Минэка, туристы, выбирая при бронировании жилье в частном секторе, часто принимают его за гостиницы. В министерстве указывают, что эта ситуация может расцениваться как введение потребителей в заблуждение, а следовательно, как нарушение закона о рекламе. В Минэке отказались от комментариев. В Ostrovok.ru, куда, в частности, было направлено обращение, пояснили, что пока не получили обращение министерства, при этом подчеркнув, что сервис в любом случае будет вести работу в рамках закона.

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, поясняет, что по большей части вопросы министерства касаются предлагаемых в системах бронирования апартаментов. «Как правило, под ними подразумеваются квартиры, в то время как по действующим стандартам апартаменты — это гостиничные номера, нежилые помещения»,— объясняет он. В тексте письма указано, что его отправка связана со вступлением в силу с 1 октября 2019 года поправок в Жилищный кодекс, запрещающих оказание гостиничных услуг в жилых помещениях многоквартирных домов. Источник “Ъ”, знакомый с планами министерства, ранее пояснял, что таким образом Минэк рассчитывает вывести из-под удара собственников жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду, позволив им продолжать свою деятельность. В дальнейшем планируется, что рынок краткосрочной аренды будет регулировать специальный закон о туристическом жилье, разработкой которого власти занялись еще весной.

На проблему сдачи жилья в качестве апартаментов ранее в своем обращении в Минэк указывала «Опора России». Там говорят, что при поисковом запросе в системах бронирования квартиры-апартаменты сейчас выдаются вместе с гостиничными номерами, поэтому после изменения законодательства это может быть истолковано как нарушение. Кроме того, по данным «Опоры России», многие системы онлайн-бронирования присваивают сдаваемому посуточно жилью «звезды» в соответствии с собственной системой оценки, без наличия подтверждающих документов.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов объясняет, что разосланное обращение Минэка носит скорее информационный характер. Но несмотря на это, по мнению эксперта, в случае неисполнения рекомендаций министерства сервисы могут быть привлечены к административной ответственности.

Александра Мерцалова