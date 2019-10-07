10,5 млн рублей может выплатить собственник за снос здания в центре Иркутска

Штрафы на сумму до десяти с половиной миллионов рублей может выплатить собственник здания, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Фурье, 12. Об этом сообщил руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Андрей Фоменко.

Собственник сносит здание в центре Иркутска, которое входит в предмет охраны исторического поселения и вплотную примыкает к объекту культурного наследия регионального значения, расположенному по ул. Урицкого, 17, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

В соответствии с федеральным законом "Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации”, на площадке, которая непосредственно связана с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, как в случае со зданием по ул. Фурье, 12, строительство можно проводить только по согласованию со службой по охране объектов культурного наследия. Собственник его не получил.

27 сентября ему было выдано предписание о немедленной приостановке строительных и демонтажных работ, но оно до сих пор не выполнено. На площадке разбирают капитальные конструкции здания, работает тяжелая строительная и гусеничная техника. Поэтому в отношении собственника здания будет составлен протокол об административном правонарушении. Для юридических лиц такое нарушение грозит штрафом от ста тысяч рублей до пятисот тысяч рублей.

Для сноса здания, примыкающего к памятнику истории и культуры, собственник должен был доказать безопасность проведения работ для такого объекта и заранее их согласовать. Этого также не было сделано, поэтому владельцу грозит еще один штраф - от двухсот тысяч до пяти миллионов рублей.

Другое нарушение - уничтожение или повреждение объектов, составляющих предмет охраны исторического поселения. По закону "Об объектах культурного наследия” для юридических лиц наказанием за это является штраф от двухсот тысяч рублей до пяти миллионов рублей.

- Иркутск - уникальный город, сохранивший множество памятников истории и культуры, мы должны сохранить их для потомков. Собственник здания, расположенного по ул. Фурье, 12, знает обо всех нарушениях, так как служба выдала все предписания, но работы не останавливает. Мы регулярно в ним связываемся, но пока добиться остановки работ и исполнения федерального законодательства не удается. Я благодарен общественности, которая активно подняла этот вопрос. Надеюсь, вместе мы сможем не допустить разрушения памятников истории и культуры Иркутска, - сказал Андрей Фоменко.