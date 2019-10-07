Сбербанк включил риск чрезвычайных ситуаций в программы страхования жилья

СК «Сбербанк страхование» — дочерняя компания Сбербанка — после вступления в силу закона о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций включила этот риск чрезвычайных ситуаций в собственные программы страхования. Теперь полисы СК «Сбербанк страхование» предполагают наиболее полную страховую защиту имущества, благодаря которой при возникновении ЧС клиенты получат выплату как за утраченное жилье, так и за расположенное в нем имущество.

Ранее компания страховала имущество от самых распространенных рисков (пожар, удар молнии, противоправные действия третьих лиц и другие) и стихийных бедствий, которые являются только частью риска от ЧС. Теперь риск ЧС включен в продукты «Защита дома+» и «Защита частного дома+» в полном объеме. В общепринятой практике страхования имущества риск ЧС в полном объеме является, как правило, исключением из страхового покрытия.

По условиям обновленных программ СК «Сбербанк страхование» можно застраховать квартиру или частный дом от таких ЧС, как различные ситуации техногенного характера (взрыв, аварии на производственных объектах, объектах транспортной, коммунальной и инженерной инфраструктуры) и иных ситуаций смешанного (природно-техногенного) характера. Кроме того, компания включила в полис защиту конструктивных элементов жилья (стены, перекрытия, перегородки, оконные блоки, двери, балконы, лоджии).

Помимо страхования от полной гибели жилья, повреждений внутренней и внешней отделки, инженерного оборудования, полис также включает в себя защиту гражданской ответственности и движимого имущества, находящегося в помещении.

Стоимость полиса страхования квартиры с риском от ЧС составит 2990 рублей в год (250 рублей в месяц) на общую страховую сумму 900 тыс. рублей. Стоимость защиты частного дома на такую же сумму — 3490 рублей в год (290 рублей в месяц).

Дмитрий Попов, руководитель СК «Сбербанк страхование»:

«Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в августе этого года. В соответствии с законом конкретные условия страхования должны быть прописаны в программах, которые разработают региональные власти. Не дожидаясь принятия региональных программ, СК ʺСбербанк страхованиеʺ, как лидер рынка по страхованию жилья в России, разработала и уже реализует через офисы Сбербанка продукт страхования жилья с риском от чрезвычайных ситуаций. Сегодня мы предлагаем наиболее полную страховую защиту имущества, благодаря которой при возникновении ЧС наш клиент получит страховое возмещение не только за утраченное жилье, но и за расположенное в нем движимое имущество. На наш взгляд, это очень важно, потому что при серьезных чрезвычайных ситуациях, как, например, в Иркутской области, люди за считанные часы потеряли все».