Средняя премия по ОСАГО в Иркутской области снизилась на 2% по итогам 9 месяцев

За период с января по сентябрь 2019 года средняя премия по ОСАГО снизилась по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом на 5,31%. При этом снижение средней премии отмечается в 77 регионах РФ, в которых проживает 95,9% автовладельцев. В Иркутской области премия снизилась незначительно - на 2,18%. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

В 16 регионах, в которых проживает почти треть всех автовладельцев (29,1%), средняя премия снизилась более, чем на 8%. Так, на 28,3% снизилась средняя премия по ОСАГО в Магаданской области, на 17,99% - в Еврейской автономной области, на 11,86% - в Республике Коми.

В 37 регионах, на территории которых проживает 35,1% автовладельцев, снижение средней премии по ОСАГО составило до 5%. В этой группе регионов оказалась Иркутская область, в которой средняя премия по ОСАГО снизилась незначительно, на 2,18%, с 4854 рублей до 4 748 рублей.

“Результаты, которые мы наблюдаем из месяца в месяц, начиная с 9 января этого года, когда Центральный банк начал реформу тарифов по ОСАГО, постоянно демонстрируют одно и то же - средняя премия в целом продолжает снижаться. Мы ожидали, что так будет, до начала реформы, и сейчас видим подтверждение наших ожиданий. Мы уверены, что этот тренд сохранится и дальше”, - сказал президент РСА Игорь Юргенс. Он напомнил, что внесенный в Госдуму законопроект должен позволить продолжить реформу по индивидуализации тарифов, в результате которой аккуратные автовладельцы будут платить за полис ОСАГО меньше, а аварийные водители получат дополнительный стимул улучшать свой стиль вождения.