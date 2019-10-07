Сбербанк выводит уникальный сервис по управлению денежными остатками в банкоматах и отделениях

Сбербанк открывает для сторонних кредитных организаций возможность подключиться к сервису управления остатками наличных денежных средств в устройствах самообслуживания и отделениях банков.

Кредитные организации часто сталкиваются с проблемой избытка денежных средств в устройствах самообслуживания/отделениях банка или, наоборот, с отсутствием денежных средств и невозможностью обслуживать клиентов из-за этого. Для управления остатками наличных необходимы дорогостоящее программное обеспечение и опытные специалисты.

Сбербанк предлагает готовое решение, которое позволит клиенту управлять совокупными затратами на наличное денежное обращение и кассово-инкассаторское обслуживание, а также получать другие конкурентные преимущества, такие как:

оптимизация затрат на фондирование денежной наличности в устройствах самообслуживания/отделениях банка;

опыт Сбербанка на основе новейших IT-решений;

рекомендации по графику загрузки устройств самообслуживания и обслуживания отделений банка.

Алексей Пономаренко, директор Департамента центра управления наличным денежным обращением:

«Сбербанк накопил солидную экспертизу и огромный объем данных, которые помогают оптимизировать рутинные процессы сопровождения финансовых операций. Мы понимаем, как использовать процессы Data Science для получения наилучших результатов, и готовы делиться своими достижениями с другими банками. Новый продукт является уникальным для рынка и позволяет с минимальными затратами воспользоваться новейшими технологиями, проверенными на масштабах Сбербанка и доказавшими свою эффективность».