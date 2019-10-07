«Уралсиб Private Bank» собрал клиентов на бизнес-завтрак

26 сентября «Уралсиб Private Bank» провел бизнес-завтрак в отеле Lotte Moscow. Это мероприятие открыло серию встреч, на которых специалисты банка и его партнеры будут делиться с клиентами последними новостями в сфере инвестиций и сбережения капитала.

Анна Савон, Ольга Дегтярева, Мария Фролова, Георгий Коваленко, Мария Акутина

В начале встречи гостей поприветствовала глава «Уралсиб Private Bank» Ольга Дегтярева, заметившая, что на протяжении вот уже 25 лет кредитная организация стремится выстраивать долгосрочные отношения с состоятельными клиентами и их семьями. «Все эти годы мы предлагаем глобальный подход к управлению благосостоянием: классические банковские продукты, эффективные инвестиционные инструменты на международных рынках, юридическое и налоговое консультирование, а также широкий спектр нефинансовых услуг, направленных на защиту ваших интересов, — уточнила она. — Помимо собственной экспертизы банка клиенты могут получить консультации наших партнеров — ведущих компаний из разных сфер. От лица последних сегодня выступят топ-менеджеры EY, которые разберут специализированные кейсы».

Ольга Дегтярева

В течение бизнес-завтрака спикеры рассказали об особенностях проведения валютных операций за рубежом, о современных тенденциях международного налогового планирования и правовых инструментах в области наследования. Также были рассмотрены налоговые аспекты различных способов инвестирования как физическими, так и юридическими лицами. Модерировала встречу вице-президент по юридическому и налоговому консультированию «Уралсиб Private Bank» Мария Акутина.

еоргий Коваленко, Мария Акутина

На важных изменениях в валютном законодательстве, которые вступят в силу с 1 января следующего года, подробно остановилась директор EY Анна Савон. Поправки отменяют некоторые ограничения, но вводят новые. Например, операции по счетам, открытым в иностранных организациях финансового рынка (в том числе брокерских), теперь будут также подлежать валютному контролю.

Анна Савон

Экспертом были затронуты и вопросы ответственности за нарушение валютного законодательства. В ряде случаев существует риск наложения на резидента штрафа в размере до 100% от суммы незаконной валютной операции. Савон напомнила, что сейчас в нашей стране идет третий этап амнистии капиталов. Физические лица вновь могут добровольно задекларировать свои иностранные компании, банковские счета, иные активы и получить освобождение от ряда штрафных санкций при соблюдении установленных законом требований.

Предметом выступления партнера EY Марии Фроловой стали современные тенденции международного налогового планирования при использовании физическими лицами различных структур для инвестирования. Спикер подчеркнула, что российские налоговые органы идут в ногу с новыми технологиями — им доступны огромные объемы данных.

«Автоматический обмен информацией между странами набирает силу. Теперь налоговые службы владеют сведениями о доходах резидентов, полученных за пределами России и зачисленных на зарубежные счета», — пояснила Фролова. В этой связи становятся все более актуальными вопросы налогообложения данных доходов, в том числе при использовании физическими лицами контролируемых иностранных компаний (КИК). С учетом налоговой составляющей необходимо выбирать как юрисдикцию (офшорную или иную), так и форму создания КИК (это может быть компания или структура без образования юридического лица, например траст).

Мария Фролова

На вопросах передачи капитала будущему поколению остановился партнер EY, специалист группы оказания юридических услуг Георгий Коваленко. «Есть известная фраза Бенджамина Франклина о том, что в жизни существуют две неизбежные вещи: налоги и смерть, — сказал он. — В нашей стране про налоги говорить любят, но тему, как готовиться к собственной кончине, в частности, оформлять передачу личного и бизнес-имущества, предпочитают обходить стороной. У меня есть клиент, который уже восемь лет не может сформировать позицию относительно завещания».

Георгий Коваленко

Если нужно оставить в наследство активы, находящиеся в разных странах, то состоятельные люди чаще всего прибегают к услугам иностранного траста. Но с сентября прошлого года существует его российский аналог — наследственный фонд. Он позволяет передать имущество с использованием механизма распределения доходов между бенефициарами и сохранения бизнеса в целом. К основным недостаткам такого фонда стоит отнести ту юридическую особенность, что создается он только после смерти наследодателя. Получается, что заранее протестировать его работу не представляется возможным.

После официальной части мероприятия желающие могли пообщаться с докладчиками в неформальной обстановке. Уже в кулуарах Мария Фролова поделилась с FP, чем полезны подобные встречи. «Мир меняется с точки зрения прозрачности, и к этому нужно привыкать, — констатировала она. — Частный инвестор должен быть готов к тому, что информация о его доходах может стать известной не только налоговым органам, но и другим лицам. Сегодня мы объяснили, какие позиции в отстаивании своих интересов в соответствии с нормами законодательства необходимо занимать».

По мнению же Марии Акутиной, за последние несколько лет наметился ряд тенденций, влияющих на развитие экономики и налоговые реалии. И информировать о них клиентов — одна из первоочередных задач банка. Одним словом, со встречи гости уходили с багажом новых знаний, оценок и рекомендаций.