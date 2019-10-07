Дальневосточный банк продлил акцию, по которой можно вернуть от 3 % до 15 % суммы, потраченной на лечение в клиниках Южной Кореи

До 18 сентября 2020 года продлено действие Программы лояльности Дальневосточного банка и ООО «Верналь», позволяющей вернуть от 3 % до 15 % суммы, потраченной на любое лечение или обследование в клиниках Южной Кореи, организованное Федеральным агентством медицинского туризма «Верналь» и оплаченное картой Visa Дальневосточного банка.

Специалисты агентства помогут подобрать подходящую медицинскую организацию, в зависимости от потребностей клиента: в программе участвуют более 20 клиник Южной Кореи – как многопрофильные, так и узкоспециализированные, в разных городах и ценовых категориях. Так, стоимость базовой диагностики составит от 400 долларов США. Обследование займет всего несколько часов, без ожиданий и очередей, а результаты придут клиенту на почту уже на русском языке.

Получить консультацию ООО «Верналь» по вопросам лечения и обследования в Южной Корее, а также программе Cash-back «Лечение в Южной Корее» можно по телефонам +7 (423) 245-22-44, 246-46-00, +7 (914) 960 12 10 или на сайте www.vernal-travel.ru.

Подробности Программы, список клиник и размер Cash-back указаны в Условиях участия в Программе лояльности Cash-back «Лечение в Южной Корее» на сайте Банкаили на сайте ООО «Верналь».