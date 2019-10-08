Руководитель Иркутского УФАС принял участие в обсуждении реформы деятельности в сфере ТКО

Руководитель УФАС по Иркутской области Александр Кулиш принял участие в круглом столе, посвященном ходу реализации реформы деятельности, связанной с обращением с твердыми коммунальными отходами.

Мероприятие состоялось 4 октября 2019 года на площадке Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области. Среди участников обсуждения также были Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, Служба по тарифам, представители региональных операторов по вывозу ТКО и представители предпринимательского сообщества.

В рамках круглого стола обсуждали ход реализации реформирования деятельности в сфере ТКО, в том числе один из самых актуальных вопросов, который связан с порядком расчетов за вывоз ТКО.