ФНС: В подразделениях МФЦ Иркутской области можно получить 20 государственных налоговых услуг

В 200 подразделениях МФЦ Иркутской области (офисы «Мои документы») граждане могут получить 20 государственных налоговых услуг. К ним, в частности, относятся услуги по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (при этом госпошлина, так же как и при отправке документов в электронном виде через сайт ФНС России, не уплачивается), предоставлению выписок и сведений из государственных реестров (реестрах налогоплательщиков, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, дисквалифицированных лиц и адресном реестре).

Подразделения МФЦ осуществляют прием и направление в инспекцию деклараций по форме 3-НДФЛ на бумажном носителе. Также здесь примут заявления о возврате НДФЛ, предоставлении налоговых льгот, льготируемых объектах, наличии, гибели или уничтожении налогооблагаемого имущества, уточнении сведений о них, подключении к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц». Плательщики имущественных налогов могут через МФЦ подавать заявления в инспекцию, получать налоговые уведомления на уплату налогов (имущественные налоги: на имущество, транспортный и земельный) и документы на уплату налоговой задолженности, также подать заявление о поставке на учет в налоговом органе и повторной выдаче свидетельства (ИНН).

В офисах многофункционального центра примут запросы о предоставлении справок о состоянии расчетов с бюджетом, актов совместной сверки, выдаче справок (в том числе в письменной форме) об исполнении налогоплательщиками (плательщиками сборов, страховых взносов, налоговыми агентами) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.