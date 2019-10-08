2 вопроса по реформе ОСАГО

На пороге предстоящего первого чтения в Государственной Думе по реформе ОСАГО, появляются вопросы к законопроекту. Чаще всего сомнения вызывают два момента: дифференциация тарифов в зависимости от стиля вождения. Есть мнение, что отследить стиль вождения будет не просто. Второе – расширение тарифного коридора: не приведет ли эта мера к росту цен на ОСАГО? Эксперты отвечают на эти вопросы.

Как понять, что водитель аккуратен за рулем

Во-первых, для отслеживания манеры езды можно использовать телеметрию. Сразу отметим - установка телеметрических устройств не может быть обязательной для водителя и “наказывать” его за это повышающим коэффициентом по ОСАГО никто не станет. Вполне возможно, что не каждый согласится устанавливать такое устройство в свой автомобиль. Координатор движения «Синих ведерок» Петр Шкуматов считает, что выход есть.

«Отслеживать манеру езды можно используя данные с камер фиксации нарушений, - отмечает Шкуматов. – В теории использование этих данных, наряду с выписанными штрафами, сможет довольно точно охарактеризовать водителя. Если человек часто получает штрафы, это говорит о том, что он не очень-то аккуратен да рулём, и ему можно назначать повышенный коэффициент. Но эти данные надо корректно интерпретировать. Незначительное превышение скорости свойственно не только лихачам. На мой взгляд, существующие алгоритмы обучения нейронных сетей и работа с большими данными помогут это сделать довольно точно и аккуратно», - уверен эксперт.

Как сообщают представители Минфина, поскольку страховщики сами будут устанавливать персональный тариф для клиента, они смогут учитывать наличие датчика телеметрии. Но обязывать к этому водителей никто не станет.

Впрочем, такая мера может стать интересна самим водителям, ведь использование телематических устройств, помимо скидки за полис, может принести и другие бонусы. Наличие этой системы, в частности, может ускорить оформление полиса, процесс получения выплаты при ДТП и так далее. При этом установка телематики не должна быть обязательной, подчеркивает начальник ситуационного центра – заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Правительства Москвы Александр Евсин.

Вырастут ли тарифы

Некоторые эксперты считают, что расширение тарифного коридора приведет к резкому подорожанию полисов ОСАГО. Напомним, изменения в закон об ОСАГО предполагают поэтапное расширение тарифного коридора сначала на 40% а затем еще на 30% вверх-вниз.

В то же время, надо учитывать, что поправки к закону об ОСАГО отменяют два коэффициента - мощности двигателя (его максимально возможное значение составляет 1,6) и территории (максимальное значение 2,1). Сейчас эти коэффициенты в совокупности дают страховщикам возможность для машин с большой мощностью двигателя, эксплуатирующейся в “убыточном” регионе с высоким территориальным коэффициентом, увеличивать базовый тариф в 3,36 раза. А итоговое расширение тарифного коридора - сначала на 40%, а затем еще на 30% - эквивалентно увеличению базового тарифа только в 1,82 раза. Поэтому при отмене коэффициентов мощности двигателя и территории и расширении тарифного коридора указанным выше образом, итоговая максимальная величина тарифа ОСАГО уменьшится, а не увеличится.

Александр Евсин также полагает, что опасения не оправданы.

«Это не приведет к тому, что все компании немедленно сговорятся и установят максимальный тариф. Потому что есть конкурентная борьба на рынке и достаточно серьезная. Плюс регулятор следит за рынком. Тарифы не вырастут, а перераспределятся. Тот, кто водит аккуратно и не попадает в ДТП станет платить ещё меньше, а водители, часто попадающие в ДТП по своей вине, неаккуратно ведущие себя на дороге заплатят больше. Сейчас же тариф формируется довольно жестко на основе странных коэффициентов. Но рассчитывать стоимость надо на основе комплексного анализа, истории вождения, отношений водителя со страховыми компаниями».

Расширение тарифного коридора будет работать не только в сторону повышения, но и удешевления полиса. Для аккуратных водителей цены не увеличатся.

Петр Шкуматов поддерживает идею, что менять систему тарифов безусловно необходимо, и для большинства водителей стоимость не вырастет. Однако необходимость расширения коридора на 40, а затем ещё 30% следует проанализировать. «Самое важное здесь – не коридор, а установление вариативности тарифа с точки зрении индивидуального подхода. Сейчас формула расчета цены ОСАГО остается прежней – один и тот же коэффициент действует на всех подряд – и плохих, и хороших. Поэтому нужно оставаться в существующих границах, и поработать с формулой. То есть дать возможность страховым компаниям создавать индивидуальные коэффициенты для конкретного водителя и переходить к индивидуальному тарифу насколько это возможно».

Вместе с этим в РСА призывают посчитать, к чему приведёт отмена двух коэффициентов (регионального и надбавки за двигатель) и расширение в 4 раза лимита выплат по ОСАГО в случае причинения ущерба жизни и здоровью. В частности, отмена этих коэффициентов может представлять риски для некоторых регионов.

Напомним, что первый этап реформы ОСАГО стартовал в январе 2019 года. Тогда тарифный коридор был расширен на 20% вверх и вниз. Расчет коэффициента возраст-стаж стал более индивидуальным: вместо 4 градаций возраста и стажа их стало 58. Также в пользу автомобилистов изменился принцип расчёта коэффициента аварийности бонус-малус. Несмотря на опасения ряда экспертов, средняя стоимость ОСАГО стала ниже. По данным РСА, с января по сентябрь 2019 года средняя стоимость полиса обязательной “автогражданки” снизилась на 5,31%.