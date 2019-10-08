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Сбербанк сообщил об утечке данных еще по 5 тысячам кредитных карт

8 октября 2019

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Сбербанк ранее уже сообщал о завершении внутреннего расследования, в результате которого был выявлен злоумышленник, сейчас с ним работают правоохранительные органы.

Службой безопасности банка во взаимодействии с правоохранительными органами были изъяты все украденные сведения и зафиксированы доказательства этого.

Дополнительно было установлено, что в конце сентября сотрудник, совершивший преступление, продал несколькими траншами одной из преступных групп в теневом интернете в совокупности пять тысяч учетных записей кредитных карт Уральского банка Сбербанка, значительное количество из которых являются устаревшими и неактивными.

Данные карты перевыпущены, угрозы для средств клиентов нет.


/ СИА /
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