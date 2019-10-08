25 тысяч зрителей, 13 тонн оборудования и массовое исполнение песни «Иркутская история». En+ подвел итоги праздничного шоу

Компания En+ Group 4 октября в рамках празднования 65-летия объединенной энергосистемы Иркутской области организовала для жителей Иркутска музыкально-световое 3D-mapping шоу с концертом группы «Банд’Эрос». На праздничное шоу пришли более 25 000 человек.

Мероприятие проходило на площади Сперанского. Присоединиться к празднику и увидеть выступление танцевальных и музыкальных коллективов города, группы «Банд’Эрос» и световое шоу «Энергия эволюции», можно было и дистанционно - велась двухчасовая прямая трансляция в эфире областного телеканала «Аист» и в сети интернет.

Чтобы грандиозное 3D-mapping шоу стало возможным, в Иркутск доставили 13 т оборудования, смонтировали две проекционные башни, на которых установили 32 проектора. Дополнительно для масштабного светового сопровождения праздника были установлены 26 световых приборов на крыше здания правительства Иркутской области.

Зрители за один вечер посмотрели 5 танцевальных шоу школы современной хореографии «Шаги» и танцевального центра «Сиберион», подпевали песням кавер-группы InHit и танцевали под зажигательные хиты хэдлайнера праздника – группы «Банд’Эрос». Одним из самых ярких моментов стало исполнение кавер-группой песни «Иркутская история», которую вместе с артистами пели хором несколько тысяч зрителей, зажигая фонарики на своих смартфонах.

Кульминацией праздника стало уникальное по своему масштабу световое представление «Энергия эволюции», в котором сошлись энергия света, звука и эмоций. Специально для шоу фасад здания областного правительства превратился в огромный экран общей площадью 2500 кв. м, на который с помощью мощного светового оборудования проецировался контент, разработанный с учетом геометрии здания. Главной темой стала история возникновения энергии в жизни человека.

Владимир Кирюхин, генеральный директор компании En+ Group:

- За прошедшие 65 лет Иркутск и весь регион прошли очень яркий путь. История Иркутской области и история энергетики неразрывно связаны – вместе с крупными энергообъектами появлялись и росли города. Сегодня в Иркутской области сконцентрированы все наши важнейшие программы модернизации и социального развития. Здесь живут и работают наши сотрудники. Поэтому мы от всей души поздравляем энергетиков области и всех жителей Прибайкалья с 65-летием объединенной энергосистемы Иркутской области, благодаря которой в каждом доме тепло и светло.