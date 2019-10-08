Фотовыставка "Первозданная Россия" открылась в Якутске благодаря поддержке ИНК

Выставка фотофестиваля "Первозданная Россия" открылась в столице Республики Саха (Якутия) 8 октября в музее "Россия - Моя история". В течение месяца жители и гости Якутска смогут увидеть более 80 работ фотохудожников дикой природы со всей России. Второй год подряд инициатором проведения выставки в Якутии выступает Иркутская нефтяная компания.

В 2018 году выставка знакомила жителей Республики Саха с вулканами Камчатки и морскими штормами, с бескрайними степями и величественными горами, с обитателями лесов, степей и тундровых зон. Первые посетители выставки этого года отметили особую душевность экспозиции, поскольку в основном на работах запечатлены уникальные моменты из жизни представителей животного мира: медведь-философ, рассматривающий радугу, веселые лисята и проказники-птенцы, хищный соболек и горделивый горный баран.

Сахамин Афанасьев, министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия)

Министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Сахамин Афанасьев, выступая на открытии выставки, отметил, что "второй год подряд благодаря ИНК якутяне могут познакомиться с природой Российской Федерации, представителями животного и растительного миров. Жители Республики Якутия очень ценят природные красоты и делают всё возможное, чтобы эту красоту сохранить".

Министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко также обратил внимание на то, что" мы все должны понимать, что при любом раскладе развития нельзя забывать о сохранении природы, потому что это наша общая общегосударственная задача".

Максим Терещенко, министр промышленности и геологии Якутии

"Первозданная Россия" - это один из самых масштабных и интересных фестивалей, посвященных природе России, ведет свой отсчет с 2014 года. В течение месяца уникальные работы фотографов-натуралистов выставляются в Москве, а затем возможность увидеть их получают жители многих городов России и других стран мира.