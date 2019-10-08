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Жилье в Иркутской области за год подорожало на 13,2%

8 октября 2019

Цены на недвижимость на вторичном рынке в среднем по стране выросли на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то время, как в Иркутской области рост более существенный — 13,15%. Как показывает исследование «Авито Недвижимости», за год стоимость вторичной недвижимости увеличилась во всех крупнейших регионах России, наиболее сильно — в Татарстане.

Законодательные изменения, а также снижение ипотечных ставок продолжают влиять на стоимость квадратного метра. По итогам III квартала 2019 г. средняя цена квадратного метра на вторичном рынке в России составила 65 400 рублей, увеличившись на 0,9% по сравнению со вторым кварталом 2019 года.

За год квадратный метр на рынке вторичной недвижимости подорожал во всех регионах России. Максимально средняя стоимость по отношению к прошлому году выросла в Татарстане (на 14,1%, до 47 053 рублей). На втором месте Иркутская область (13%, до 43 344 рублей), на третьем – Ленинградская область (11,02%, до 69 844 рублей).

Дешевле всего вторичная недвижимость продается в Челябинской области – в среднем квадратный метр стоит 30,3 тыс. рублей. Также наиболее дешевая недвижимость в Алтайском крае (в среднем 35,6 тыс. рублей за квадратный метр) и Пермском крае (36,9 тыс. рублей).

В обеих столицах России — Москве и Санкт-Петербурге — квартиры на вторичном рынке продаются дороже, чем во всей стране. При этом в Москве  стоимость квадратного метра за год увеличилась на 10% до 216 800 рублей, в Санкт-Петербурге — 11,8% за год до 134 000 рублей.

«Снижение ипотечных ставок, а также традиционное сезонное оживления рынка являются драйверами роста цен. По итогам сентября стоимость квадратного метра в России составляла уже 65 890 руб., увеличившись за месяц на 0,8%. В дальнейшем мы не ждем резких скачков в стоимости квадратного метра: покупательная способность населения ограничена, а происходящие на рынке изменения уже отражены в ценах за предыдущие периоды», – отмечает руководитель направления вторичной недвижимости и аренды в «Авито Недвижимость» Руслан Закирьянов.

Стоимость квадратного метра на вторичном рынке в регионах РФ

Регион

III кв. 2018

II кв. 2019

III кв. 2019

Изменение за год

Изменение за квартал

Московская область

79 315

86 155

87 005

9,70%

0,99%

Крым

72 134

75 807

76 589

6,18%

1,03%

Ленинградская область

62 909

68 559

69 844

11,02%

1,88%

Краснодарский край

56 588

60 456

60 550

7,00%

0,15%

Калининградская область

56 150

57 933

58 496

4,18%

0,97%

Новосибирская область

48 904

52 168

52 514

7,38%

0,66%

Тюменская область

47 194

50 540

50 647

7,32%

0,21%

Томская область

46 043

47 705

47 988

4,22%

0,59%

Татарстан

41 229

46 929

47 053

14,13%

0,26%

Омская область

44 719

46 582

47 215

5,58%

1,36%

Нижегородская область

44 517

46 372

46 643

4,78%

0,59%

Ростовская область

42 922

44 303

44 294

3,20%

-0,02%

Иркутская область

38 305

42 552

43 344

13,15%

1,86%

Башкортостан

39 305

41 191

41 413

5,36%

0,54%

Ставропольский край

38 035

40 757

41 198

8,32%

1,08%

Удмуртия

38 031

39 496

39 579

4,07%

0,21%

Самарская область

38 538

38 931

38 860

0,84%

-0,18%

Свердловская область

38 257

38 872

38 989

1,92%

0,30%

Саратовская область

36 600

37 850

37 713

3,04%

-0,36%

Воронежская область

36 175

37 571

37 903

4,78%

0,89%

Красноярский край

35 901

37 538

37 577

4,67%

0,10%

Ульяновская область

35 666

37 274

37 546

5,27%

0,73%

Пермский край

35 576

36 785

36 915

3,76%

0,35%

Алтайский край

34 618

35 522

35 623

2,90%

0,29%

Челябинская область

28 410

29 487

30 256

6,50%

2,61%

Вся Россия

60 878

64 809

65 392

7,40%

0,90%

 


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