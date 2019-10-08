Жилье в Иркутской области за год подорожало на 13,2%

Цены на недвижимость на вторичном рынке в среднем по стране выросли на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то время, как в Иркутской области рост более существенный — 13,15%. Как показывает исследование «Авито Недвижимости», за год стоимость вторичной недвижимости увеличилась во всех крупнейших регионах России, наиболее сильно — в Татарстане.
Законодательные изменения, а также снижение ипотечных ставок продолжают влиять на стоимость квадратного метра. По итогам III квартала 2019 г. средняя цена квадратного метра на вторичном рынке в России составила 65 400 рублей, увеличившись на 0,9% по сравнению со вторым кварталом 2019 года.
За год квадратный метр на рынке вторичной недвижимости подорожал во всех регионах России. Максимально средняя стоимость по отношению к прошлому году выросла в Татарстане (на 14,1%, до 47 053 рублей). На втором месте Иркутская область (13%, до 43 344 рублей), на третьем – Ленинградская область (11,02%, до 69 844 рублей).
Дешевле всего вторичная недвижимость продается в Челябинской области – в среднем квадратный метр стоит 30,3 тыс. рублей. Также наиболее дешевая недвижимость в Алтайском крае (в среднем 35,6 тыс. рублей за квадратный метр) и Пермском крае (36,9 тыс. рублей).
В обеих столицах России — Москве и Санкт-Петербурге — квартиры на вторичном рынке продаются дороже, чем во всей стране. При этом в Москве стоимость квадратного метра за год увеличилась на 10% до 216 800 рублей, в Санкт-Петербурге — 11,8% за год до 134 000 рублей.
«Снижение ипотечных ставок, а также традиционное сезонное оживления рынка являются драйверами роста цен. По итогам сентября стоимость квадратного метра в России составляла уже 65 890 руб., увеличившись за месяц на 0,8%. В дальнейшем мы не ждем резких скачков в стоимости квадратного метра: покупательная способность населения ограничена, а происходящие на рынке изменения уже отражены в ценах за предыдущие периоды», – отмечает руководитель направления вторичной недвижимости и аренды в «Авито Недвижимость» Руслан Закирьянов.
Стоимость квадратного метра на вторичном рынке в регионах РФ
|
Регион
|
III кв. 2018
|
II кв. 2019
|
III кв. 2019
|
Изменение за год
|
Изменение за квартал
|
Московская область
|
79 315
|
86 155
|
87 005
|
9,70%
|
0,99%
|
Крым
|
72 134
|
75 807
|
76 589
|
6,18%
|
1,03%
|
Ленинградская область
|
62 909
|
68 559
|
69 844
|
11,02%
|
1,88%
|
Краснодарский край
|
56 588
|
60 456
|
60 550
|
7,00%
|
0,15%
|
Калининградская область
|
56 150
|
57 933
|
58 496
|
4,18%
|
0,97%
|
Новосибирская область
|
48 904
|
52 168
|
52 514
|
7,38%
|
0,66%
|
Тюменская область
|
47 194
|
50 540
|
50 647
|
7,32%
|
0,21%
|
Томская область
|
46 043
|
47 705
|
47 988
|
4,22%
|
0,59%
|
Татарстан
|
41 229
|
46 929
|
47 053
|
14,13%
|
0,26%
|
Омская область
|
44 719
|
46 582
|
47 215
|
5,58%
|
1,36%
|
Нижегородская область
|
44 517
|
46 372
|
46 643
|
4,78%
|
0,59%
|
Ростовская область
|
42 922
|
44 303
|
44 294
|
3,20%
|
-0,02%
|
Иркутская область
|
38 305
|
42 552
|
43 344
|
13,15%
|
1,86%
|
Башкортостан
|
39 305
|
41 191
|
41 413
|
5,36%
|
0,54%
|
Ставропольский край
|
38 035
|
40 757
|
41 198
|
8,32%
|
1,08%
|
Удмуртия
|
38 031
|
39 496
|
39 579
|
4,07%
|
0,21%
|
Самарская область
|
38 538
|
38 931
|
38 860
|
0,84%
|
-0,18%
|
Свердловская область
|
38 257
|
38 872
|
38 989
|
1,92%
|
0,30%
|
Саратовская область
|
36 600
|
37 850
|
37 713
|
3,04%
|
-0,36%
|
Воронежская область
|
36 175
|
37 571
|
37 903
|
4,78%
|
0,89%
|
Красноярский край
|
35 901
|
37 538
|
37 577
|
4,67%
|
0,10%
|
Ульяновская область
|
35 666
|
37 274
|
37 546
|
5,27%
|
0,73%
|
Пермский край
|
35 576
|
36 785
|
36 915
|
3,76%
|
0,35%
|
Алтайский край
|
34 618
|
35 522
|
35 623
|
2,90%
|
0,29%
|
Челябинская область
|
28 410
|
29 487
|
30 256
|
6,50%
|
2,61%
|
Вся Россия
|
60 878
|
64 809
|
65 392
|
7,40%
|
0,90%