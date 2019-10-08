Жилье в Иркутской области за год подорожало на 13,2%

Цены на недвижимость на вторичном рынке в среднем по стране выросли на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то время, как в Иркутской области рост более существенный — 13,15%. Как показывает исследование «Авито Недвижимости», за год стоимость вторичной недвижимости увеличилась во всех крупнейших регионах России, наиболее сильно — в Татарстане.

Законодательные изменения, а также снижение ипотечных ставок продолжают влиять на стоимость квадратного метра. По итогам III квартала 2019 г. средняя цена квадратного метра на вторичном рынке в России составила 65 400 рублей, увеличившись на 0,9% по сравнению со вторым кварталом 2019 года.

За год квадратный метр на рынке вторичной недвижимости подорожал во всех регионах России. Максимально средняя стоимость по отношению к прошлому году выросла в Татарстане (на 14,1%, до 47 053 рублей). На втором месте Иркутская область (13%, до 43 344 рублей), на третьем – Ленинградская область (11,02%, до 69 844 рублей).

Дешевле всего вторичная недвижимость продается в Челябинской области – в среднем квадратный метр стоит 30,3 тыс. рублей. Также наиболее дешевая недвижимость в Алтайском крае (в среднем 35,6 тыс. рублей за квадратный метр) и Пермском крае (36,9 тыс. рублей).

В обеих столицах России — Москве и Санкт-Петербурге — квартиры на вторичном рынке продаются дороже, чем во всей стране. При этом в Москве стоимость квадратного метра за год увеличилась на 10% до 216 800 рублей, в Санкт-Петербурге — 11,8% за год до 134 000 рублей.

«Снижение ипотечных ставок, а также традиционное сезонное оживления рынка являются драйверами роста цен. По итогам сентября стоимость квадратного метра в России составляла уже 65 890 руб., увеличившись за месяц на 0,8%. В дальнейшем мы не ждем резких скачков в стоимости квадратного метра: покупательная способность населения ограничена, а происходящие на рынке изменения уже отражены в ценах за предыдущие периоды», – отмечает руководитель направления вторичной недвижимости и аренды в «Авито Недвижимость» Руслан Закирьянов.

Стоимость квадратного метра на вторичном рынке в регионах РФ