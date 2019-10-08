Первая модельная библиотека в Иркутской области откроется 9 октября в Байкальске

Первая модельная библиотека региона откроется 9 октября в Байкальске. Об этом сообщила министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич.

Модельная библиотека - это учреждение нового поколения, оснащенное современным компьютерным оборудованием и использующие в работе новейшие информационные технологии. Создание таких библиотек в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» началось в этом году. По всей стране будет открыто 110 таких учреждений, шесть из них - в Иркутской области.

– Это значительно событие для всей Иркутской области. Байкальск стал первым городом, ставшим обладателем библиотеки нового формата. Мы поздравляем байкальчан с открытием новой модельной библиотеки. В течение последующего месяца подобные библиотеки откроются в Саянске, Ангарске, Тулуне, посёлке Залари и селе Бугульдейка, – рассказала министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич.

До создания модельной библиотеки в Байкальске почти в три раза была увеличена площадь действующей библиотеки, проведён внутренний и внешний ремонт здания, облагорожен библиотечный сквер. Автором дизайн-проекта является архитектор Надежда Карпова (Санкт-Петербург). Ее проект используется для пилотных площадок Российской Федерации по внедрению требований Модельного стандарта. По индивидуальному заказу на сумму более 1,5 млн руб. была создана специальная мебель. Она многофункциональна, эргономична и безопасна для посетителей библиотеки. Оборудованы элементы доступной среды - пандус, навигация, кнопка вызова и другое. 84 % площади библиотеки может быть использовано для обслуживания пользователей, что полностью соответствует требованиям Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки.

Библиотека закупила новое оборудование: персональные компьютеры, проекторы, экран, полиграфическое оборудование и прочее. Это позволит значительно увеличить спектр предоставляемых услуг читателям. Значительно обновлен фонд – на 1 108 экземпляров книг. Также заключено соглашение с ФГБУ «Российская государственная библиотека» на предоставление доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки.

На реализацию проекта модернизации библиотеки Байкальска было направлено 9.3 миллиона рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов. Всего же на создание шести модельных библиотек в Иркутской области было направлено 35 миллионов рублей из федерального бюджета.

В день торжественного открытия модельной библиотек 9 октября\ жителей и гостей Байкальска ждут книжные мероприятия для взрослых и детей: викторины, встреча литературного объединения, посвящение в читатели, фотовыставка «Влюбляя в Байкал». Библиотекари планируют показать все многообразие новинок книжного фонда. Кроме того, на открытии модельной библиотеки в Байкальске в рамках профессионального тура IX «Неконференции библиотечных блогеров» побывают 40 библиотекарей из других регионов страны, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.