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Средняя зарплата бюджетников в Иркутской области увеличилась до 36 тыс. рублей

8 октября 2019

Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы Иркутской области по итогам первого полугодия 2019 года составила 36 194 рубля, что на 7,3% выше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, это стало возможным благодаря Указу Губернатора Сергея Левченко о дифференциации заработной платы.

 Действие его направлено на работников бюджетной сферы, которых не коснулось повышение минимального размера оплаты труда и реализация «майских» указов Президента Российской Федерации, к ним относятся экономисты, бухгалтера, методисты, юрисконсульты, водители, младшие воспитатели, лаборанты и другие.

 


/ СИА /
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