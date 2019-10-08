Стадион «Северный Артек» в Братске обновят при поддержке РУСАЛа

Компания РУСАЛ продолжает финансирование ремонта спортивных объектов Братска. В этом году большие изменения произойдут на стадионе «Северный Артек», сообщает телекомпания БСТ.

«Северный Артек» – популярное место для занятия спортом среди братчан. Зимой здесь проводят городские и областные соревнования, такие как «Братская лыжня» и «Приз Иноземцева». Летом благодаря наличию лыжероллерной трассы проходят тренировки лыжников. В рамках соглашения с городской администрацией РУСАЛ профинансирует ряд работ нынешней осенью.

- В настоящий момент ведутся работы по строительству второй очереди лыжероллерной трассы. Она предусматривает освещение, а следующим этапом будет осуществляться ремонт коммуникаций подтрибунных помещений, - поясняет директор по персоналу БрАЗа компании РУСАЛ Роман Лебедев.

Общая протяжённость трассы увеличится примерно на 2/3. Сейчас её длина - чуть больше километра, а к моменту окончания работ будет 1800 метров.

- Мы будем привлекать сюда даже областные соревнования. Сейчас основные областные соревнования происходят в Ангарске, так как там трасса длиннее нашей в 2,5 раза. Поэтому это большой плюс для подготовки лыжников. Много сюда обычных людей приходят, занимаются, поправляют здоровье. И самое главное - увеличилось количество занимающихся детей, которые показывают результаты, становятся чемпионами области, - говорит директор стадиона «Северный Артек» Николай Фетискин.

В рамках соглашения с администрацией города продолжится реализация проектов по благоустройству и развитию общественных пространств Братска, включая стадион «Металлург», яхт-клуб на Курчатовском заливе. Кроме того, финансирование пойдет на развитие спорта в Братске, реализацию экологических программ, оздоровление детей, проведение городских мероприятий.