В Иркутске начались чемпионат и первенство Сибири по плаванию

В Иркутске в водноспортивном комплексе «Солнечный» 8 октября начались чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по плаванию. В соревнованиях принимают участие более 400 пловцов из восьми сибирских регионов. На открытии соревнований присутствовали заместитель руководителя аппарата Губернатора и Правительства Иркутской области Александр Федоров, заместитель министра спорта Приангарья Павел Богатырев и другие.

- От имени Губернатора Иркутской области Сергея Левченко, Правительства Иркутской области и себя лично приветствую вас на таком замечательном празднике и поздравляю с началом соревнований. Второй год в стенах этого спортивного комплекса мы проводим такие соревнования. Летом этого года здесь готовилась к чемпионату мира сборная России по синхронному плаванию. В Корее девять из десяти золотых медалей завоевали наши спортсмены. Я считаю, у вас есть все шансы показать наилучшие результаты, получить хорошие впечатления от пребывания в Иркутске, - сказал на открытии Александр Федоров.

Спортсмены будут соревноваться на различных дистанциях вольным стилем, брассом, на спине, комплексным плаванием, баттерфляем. В программу соревнований также включены эстафеты. В соревнованиях участвуют пловцы из Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской областей, Красноярского и Алтайского краев, Республики Хакасия.

- Сегодня здесь соревнуются сильнейшие спортсмены из Сибирского федерального округа, в том числе члены сборной команды России по плаванию. Данные соревнования являются отборочными для участия в чемпионате России и всероссийских соревнованиях «Резерв России». Поэтому я уверен, борьба будет серьезная, и мы ожидаем высоких результатов, - отметил Павел Богатырев.

Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по плаванию будет проходить в водноспортивном комплексе «Солнечный» четыре дня и завершится 11 октября, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.