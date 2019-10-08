«SibWoodExpo» в Братске: лесная промышленность, машины-гиганты и неожиданный переезд

Ежегодная специализированная лесная выставка « SibWoodExpo» в этом году переехала из Иркутска в Братск. Северный город не без оснований считают столицей лесной отрасли Восточной Сибири, ведь большая часть лесозаготовительных и лесоперерабатывающих производств разных профилей и масштабов находится в удобной близости от Братска.

Перенос выставки в Братск инициировало Министерство лесной промышленности Иркутской области ещё осенью 2018 года. Пусть переезд и доставил организаторам некоторые неудобства, но проведению мероприятия это не помешало. С переездом выставке помогли Ассоциация производителей машин и оборудования лесопромышленного комплекса «ЛЕСТЕХ» (Санкт-Петербург) и Братский государственный университет, на площадке которого прошёл семинар «Современные технологии лесозаготовительного и лесопильного производства». Несмотря на все сложности с переездом, организаторы получили заявки от многих экспонентов на участие в следующей выставке, которая состоится через год.

Как отметил Андрей Шаповалов, генеральный директор ОАО «Сибэкспоцентр»:

– В отличии от Братска, Иркутск больше посещали чиновники, что хорошо, и статусно, но с точки зрения продвижения оборудования, техники и технологий Братск оказался более выигрышным, потому что основные лесопромышленные мощности находятся на севере Иркутской области. Уже сейчас мы можем сказать, что рассматриваем Братск как площадку с большим потенциалом для развития лесной выставки.

Одной из частей деловой программы был круглый стол, помимо лесопромышленников говорили на нём ученые, ассоциация «ИРОР «Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей», а также Центр поддержки предпринимательства Союза «Торгово-промышленная палата г. Братска». Один из главных вопросов на нём поставил доктор технических наук, профессор ЯГСХА Игорь Григорьев. Учёный поднял тему соответствия людей их должностям. Профессор подчеркнул, что некомпетентные в своей отрасли специалисты не смогут принести ничего, кроме убытков.

– Мировая экономика теряет на этом около пяти триллионов долларов в год и если бы мы в России могли разорвать такой порочный круг, то получили дополнительных три процента прироста ВВП. То есть, на 75 процентов задача решалась бы за счет кадров. В лесной отрасли проблема стоит очень остро – 35 % работающих старше 50 лет, а молодежь, в особенности из столичных вузов совсем не желает ехать в таёжные дали и не только потому, что зарплата не вдохновляет, но там ещё и инстаграмма может не быть, – сказал ученый.

– Планируя деловую программу выставки «SibWoodexpo»- 2020, с Ильёй Сергеевичем Ситовым (врио ректора БрГУ) мы подробно обсудили возможности взаимодействия братского вуза с Германским домом науки и инноваций, партнёрами «Сибэкспоцентра», – отметил Андрей Шаповалов.– У нас уже есть опыт организации сотрудничества немецких учёных с иркутским институтом имени Мелентьева по энергетике и энергоэффективности. Братский университет заявил свой интерес к четырём научным центрам Германии, которые занимаются вопросами леса, и уже в октябре в Москве пройдут первые переговоры по этому поводу.

По экспорту леса в Китай, на первый план выходит Новая Зеландия, заинтриговал своими данными Александр Тамби, руководитель Ассоциации «ЛЕСТЕХ», д.т.н., профессор ЯГСХА.

– Она в 1,7 раза опережает российские поставки, они будут расти и дальше. И это немудрено – к такому выводу приходишь, выслушав других докладчиков, что валовой годовой доход с единицы эксплуатационных лесов у нас в 30-35 раз меньше, чем, к примеру, в Финляндии. В России наступил дефицит сырья и 80% стоимости круглых лесоматериалов составляют транспортные расходы. Там, где дороги есть, леса мало, а там где есть лес, нет дорог. Лесовосстановление тоже требует антикризисных мер, а ценный опыт группы «Илим» по сравнению с масштабами потерь не снижает остроты вопроса. Как и реальная борьба за санитарное состояние леса, которая упирается в законодательство. Что делать с больными деревьями, если они в границах заповедной зоны? Решение всех этих вопросов требует высокой компетенции специалистов и попытки переманивать их друг у друга, увеличивая зарплату, быстро исчерпаются. Нужно разрабатывать такую систему подготовки и оценки специалистов, когда обучают одни, а оценивают другие. И вопрос этот уже накопил такую критическую массу, что зазвучал в полный голос всех без исключения спикеров деловой программы. И не только. Представители крупных компаний, уже давно и плотно работающие в России, непременно задевали его в разговоре, отмечая возрастной разрыв и кадровую яму, когда за сорокалетними работниками лесной отрасли следуют неопытные выпускники, при том, что опыт в этом деле крайне необходим.

Помимо, как таковой, выставки, на « SibWoodExpo» многие производители продавали продукцию прямо с витрины. Настоящий «Триумф» испытала одноименная российская лесопильная марка, ее продукцию брали прямо с выставочных стендов на открытой площадке перед ТКЦ «Братск-Арт». На фестивале также можно было увидеть и гигантские машины-манипуляторы от компании KESLA.

У стенда «Сумитек Интернешнл» постоянные клиенты активно обсуждали с поставщиками свой опыт работы с машинами и оборудованием. Возле австрийских сушильных камер для древесины и пиломатериалов «Mühlböck-Vanicek» то и дело шли консультации, «КАМИ» притягивала схожими технологиями, машинами и серьезными ценами. «Для реальных лесопромышленников это не барьер, – уверенно пояснил политику продаж менеджер, – надёжное оборудование всегда окупает себя». Эстонская компания HEKOTEK, недавно открывшая новый завод по производству древесных пеллет в Красноярском крае, представляла и другие направления лесной промышленности. А в финской компании «Хейнола», в коротком перерыве от общения с клиентами, рассказали, что для них всё встало на свои места – выставка проходит там, где должна быть. С переменой места «SibWoodExpo» обретёт новое дыхание. Об этом, открывая выставку, и заявил Мэр Братска Сергей Серебренников.

А следующая выставка уже готовится. Её основные участники уже известны, также определён и пул тем: тушение пожаров, строительство дорог, нехватка специалистов по лесосплаву, сохранение биоразнообразия при лесозаготовках и кадры, которые этими лесозаготовками будут заниматься. В том числе вопросы приезда на выставку специалистов из научных центров Германии, где отрасль развивается уже столетия, и опыт нашим лесникам будет как нельзя кстати.