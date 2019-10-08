Без федерального финансирования не справиться: 1,25 млрд рублей необходимо на демеркуризацию цеха ртутного электролиза «Усольехимпрома»

Для решения вопроса демеркуризации цеха ртутного электролиза на территории ООО «Усольехимпром» необходимо федеральное финансирование. Правительством Иркутской области направило соответствующее обращение в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. По предварительным расчетам стоимость работ составит 1 млрд 257 млн рублей. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков.

Ликвидация источников загрязнения на промышленной площадке ООО «Усольехимпром» в г. Усолье-Сибирское является одним из приоритетных вопросов Правительства и Губернатора Иркутской области в части обеспечения экологической безопасности региона.

ООО «Усольехимпром» - объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, подлежит федеральному государственной экологическому надзору и включен в перечень хозяйствующих субъектов, поднадзорных непосредственно Росприроднадзору.

Общая площадь промышленной площадки ООО «Усольехимпром» составляет около 600 га. Земельные участки, расположенные на промышленной площадке, являются собственностью Российской Федерации, объекты на земельных участках – частная собственность.

Один из бесхозных объектов, расположенных на промплощадке ООО «Усольехимпром», - цех ртутного электролиза, его площадь составляет 1,2 га, официально цех был списан в 1998 году ОАО «Усольехимпром» и на балансе организации никогда не числился. Бесхозный объект на федеральной земле состоит из строительных конструкций здания, шламов, неутилизированных и не подвергнутых обезвреживанию бывшими владельцами ртутьсодержащих производственных отходов и грунтов.

Правительство Иркутской области дважды направляло заявление и материалы в Минприроды России для включения бесхозного цеха в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде и получало отказ по причине того, что цех ртутного электролиза территориально находится на промышленной площадке еще действующего хозяйствующего субъекта. Только после завершения процедуры банкротства ООО «Усольехимпром» и его окончательной ликвидации объект может быть включен в государственный реестр. Эта законодательная коллизия не дает ход решению вопроса.

- Правительством Иркутской области за счет средств областного бюджета проведено обследование территории цеха и земельного участка под цехом и прилегающей территории общей площадью 7,4 га. Подготовлена проектная документация по ликвидации (демеркуризация) выведенного из эксплуатации цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское. Все проектные решения получили все необходимые положительные заключения,- рассказал министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков.

Все проектные материалы с положительными заключениями государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации направлены в Минприроды России для включения в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде и в национальный проект «Экология» с целью финансирования реализации проекта за счет средств федерального бюджета. Информация о включении работ по ликвидации (демеркуризации) выведенного из эксплуатации цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское в мероприятия по финансированию в 2020-2022 годах из федерального бюджета от Минприроды России отсутствует.

Согласно проекту, полная ликвидация (демеркуризация) цеха ртутного электролиза, вывоз отходов и рекультивация земельного участка в месте его расположения рассчитаны на три года, начало работ запланировано на 2020 год. Стоимость реализации мероприятия составляет 1 млрд 257 млн рублей. В государственной программе Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы» предусмотрены средства на проведение работ по ликвидации цеха ртутного электролиза на 2020 год в объеме 159 млн рублей.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области напоминает, что Указом Губернатора Иркутской области в феврале 2019 года в связи с возникновением угрозы аварийной ситуации на территории промышленной площадки ООО «Усольехимпром» был введен режим функционирования повышенной. Доступ посторонних лиц на промышленную площадку ООО «Усольехимпром» ограничен. Правительством Иркутской области предусмотрены мероприятия, включающие в себя круглосуточное патрулирование и организацию семи контрольно-пропускных пунктов по периметру промышленной площадки.