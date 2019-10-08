В Братске «фастфудом» отравились 12 человек

Следственный отдел по городу Братску проводит доследственную проверку по признакам преступления по факту отравления местных жителей в кафе быстрого питания.

По предварительным данным, 7 октября за медицинской помощью с отравлением обратились 12 человек. Со слов пострадавших все ели в одном и том же кафе. Следователи СКР установили, что по этому адресу уже была вспышка отравлений, однако после происшествия торговую точку продали другому предпринимателю.

Органами следствия будет дана оценка действиям или бездействию сотрудников Роспотребнадзора, которые допустили открытие кафе, несмотря на имеющиеся нарушения санитарных норм.

В настоящее время причина отравления устанавливается. Взяты пробы продуктов для проведения специализированных экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.